Oana Matache și Radu Siffredi schimbă direcția! Cei doi au planuri mari în cuplu: „Sunt pregătit să ies din episodul ăsta depresiv”

Oana Matache și Radu Siffredi formează unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc. Începutul relației celor doi a fost învăluit în scandal, lucru care i-a afectat. Însă, acum, aceștia sunt gata să dea uitării toate momentele grele prin care au trecut și privesc încrezători în viitor. Cei doi au planuri mari împreună și vor să prezinte publicului și o altă față a cuplului lor.

Povestea de dragoste dintre Oana Matache și Radu Siffredi este una la început de drum, iar pentru ei acest început a fost foarte greu. Relația lor nu a fost privită cu ochi buni, asta pentru că venea la scurt timp după ce sora Deliei divorțase. Mai mult, totul a fost amplificat de faptul că mama Oanei Matache nu a fost de acord cu partenerul pe care fiica ei l-a ales și nu s-a sfiit să spună acest lucru tare și răspicat în spațiul public. Toate acestea le-au adus celor doi o mulțime de reacții negative, au fost condamnați pentru iubirea pe care și-o poartă, însă acum sunt determinați să schimbe macazul.

(CITEȘTE ȘI: CUM ARATĂ APARTAMENTUL ÎN CARE LOCUIESC RADU SIFFREDI ȘI OANA MATACHE. CONCURENȚII DE LA POWER COUPLE PLĂTESC 500 DE EURO CHIRIE LUNAR)

Oana Matache și Radu Siffredi s-au săturat să fie judecați pentru relația pe care o au, motiv pentru care au și ales să își expună povestea de iubire în cadrul show-ului Power Couple. Aceștia și-au dorit ca publicul să îi vadă așa cum sunt și să nu îi mai judece pe baza unor aparențe.

Mai mult, cei doi spun că au fost destul de afectați de toate reacțiile negative pe care le-au primit, așa că sunt gata să schimbe macazul și să iasă din această bulă de negativism și critici. Cuplu și-a găsit puterea să depășească toate obstacolele și acum au planuri mai împreună.

„Eu sunt pregătit să ies din episodul ăsta depresiv adus de ce s-a întâmplat legat de noi în media în ultimul an și să încep să fac mai multe pentru mine și pentru Oana, să mă focusez pe oamenii și activitățile care contează în viața noastră.”, a mărturisit Radu Siffredi, potrivit vivia.ro.

Pe aceeași lungime de unde se află și Oana Matache, care se simte acum plină de energie și gata să lase în urmă tot ce a fost rău. Sora Deliei este recunoscătoare pentru relația pe care o are și este gata să își concentreze toată energia pozitivă pe proiectele din viața profesională, pe care le amână de ceva timp.

„E pentru prima oară când chiar simt o energie nouă la început de an. Suntem entuziasmați și recunoscători pentru tot ce am reușit să aducem în viețile noastre în ultima vreme și simt că am drive să pornesc proiecte pe care le amân de ceva timp.”, a spus și Oana Matache.