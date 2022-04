Oana Moșneagu, deranjată de apropierea dintre Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu?! ”Se întâlnesc foarte mult...”

Vlad Gherman și Oana Moșneagu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. După ce s-a despărțit de Cristina Ciobănașu, acesta și-a găsit liniștea în brațele actriței din serialul ”Adela„ de la Antena 1. Relația celor doi pare să fie desprinsă din povești, însă abia acum Oana Moșneagu a dezvăluit ce părere are, de fapt, despre relația apropiată pe care o are iubitului ei cu fosta lui logodnică.

Deși pare să nu fie deranjată de apropierea dintre iubitul ei fosta acestuia, la presiunea fanilor din mediul online, Oana Moșneagu a clarificat situația și a vorbit despre ceea ce simte. (VEZI ȘI:VLAD GHERMAN, REPLICĂ HALUCINANTĂ LA ADRESA OANEI MOȘNEAGU: ”CE TUPEU ARE ASTA, BĂI. SĂ VINĂ LA MINE ÎN CASĂ”. CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎNTRE CEI DOI)

Oana Moșneagu a primit o mulțime de întrebări din partea internauților despre relația apropiată dintre Vlad Gherman și fosta lui logodnică, Cristina Ciobănașu și a ținut să lămurească toți curioșii care își fac griji în ceea ce o privește:

„Doamne, dar ce curioși mai sunteți! Am primit la întrebări în legătură cu ce simt eu în legătură cu postările și cu faptul că ei încă vorbesc și se văd. Și la vlogul lui Vlad sunt o grămadă de întrebări pe tema asta. Nu, nu mă deranjează absolut deloc. Ei sunt colegi, se întâlnesc foarte mult la filmări. Sunt prieteni mai mult decât colegi și postează în calitate de colegi și prieteni”,a declarat Oana Moșneagu în mediul online.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au mutat împreună

Deși relația dintre cei doi este abia la început, se pare că Vlad Gherman și Oana Moșneagu au planuri mari de viitor și pentru început au decis să conviețuiască sub același acoperiș:

„Oana se mută aici. Ea stătea în chirie, eu stau în chirie, dar pentru că petreceam foarte mult timp împreună, am zis să facem pasul ăsta, care, într-adevăr, e un pas important pentru relația noastră, e un pas important pentru orice relație și pentru că ne-am asumat drumul ăsta pe care am pornit împreună, am zis hai să ne mutăm.”, a mărturisit Vlad Gherman pe canalul său personal de YouTube.

Sursa foto: Facebook.ro