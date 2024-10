Oana Paraschiv, derapaj la Asia Express: „Nenorocit ce ești. M-am enervat foarte tare”

Mihai Găinușă și Oana Paraschiv sunt sarea și piperul emisiunii! Echipa celor doi luptă de zor pentru a ajunge în Marea Finală, însă până atunci au de trecut multe etape dificile. Aceștia întâmpină și probleme în timpul provocărilor date de Irina Fodor, în drum spre premiul cel mare. În cursa de imunitate, Oana și Mișu s-au lovit de greutăți în timp ce făceau autostopul. Foarte dornică să ajungă prima la prezentatoare, concurenta a cam dat-o în bară și a avut un derapaj la TV!

Oana Paraschiv și Mihai Găinușă au avut parte de clipe palpitante în timpul cursei pentru imunitate. Din dorința de a ajunge cât mai repede la Irina Fodor, Oana a cam dat-o în bară. A făcut tot ce i-a stat în putință pentru a opri un șofer, însă n-a avut parte de un răspuns favorabil din partea lui.

„Mor aici dacă nu oprești! Te rog! Vino aici! (…) Cursă, concurs! Noi trebuie să câștigăm, tu trebuie să ne ajuți. Taiping! Te rog”, i-a spus aceasta.

Oana Paraschiv a răbufnit la adresa unui șofer

Oana a fost convinsă că șoferul respectiv îi va lua, însă nici urmă de așa ceva. I-a întrebat de locația unde trebuie să ajungă, le-a dat indicații și totul s-a oprit în acel punct. Concurenta spera că va fi luată, împreună cu al ei coleg de breaslă. Nici vorbă de așa ceva! Pentru că bărbatul nu le-a sărit în ajutor, ea a avut un derapaj la adresa lui. S-a enervat teribil și n-a mai ținut cont de nimic.

Oana Paraschiv a fost deranjată pentru că șoferul ar fi putut s-o refuze de prima dată, nu s-o întrebe mai multe detalii, apoi s-o lase baltă. Aceasta consideră că a pierdut timp prețios, lucru care a enervat-o foarte tare. Conducătorul auto mergea în aceeași direcție și îi putea lua și pe cei doi, însă nu s-a întâmplat acest lucru.