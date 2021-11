Oana Pellea îi distruge pe politicienii din România. “Hiene hulpave! Votul meu a fost trădat și batjocorit” Ce a deranjat-o, în principal, pe actriță

Oana Pellea a răbufnit la adresa președintelui Klaus Iohannis, pe care îl consideră principalul vinovat pentru criza sanitară și politică prin care trece România. Nici ceilalți guvernanți și parlamentari nu au scăpat de furia marii actrițe.

Oana Pellea se consideră batjocorită de actualii politicieni, în frunte cu Klaus Iohannis. Actrița spune că își iubește enorm țara, dar precizează că nu mai are nicio speranță că lucrurile ar reveni la normal.

“Îmi iubescu țara, dar nu-mi iubesc guvernanții. Păcat de țara asta frumoasă. Consider că trăim un moment profund nefast pentru România. Am sperat într-o Românie democratică, civilizată, europeană. Am fost dezamagită, trădată, mințită. Votul meu a fost dat răului celui mai mic… Votul meu a fost trădat și batjocorit de către domnul Iohannis și de către cei de la Putere”, a scris, în primă fază, actrița pe o rețea socială.

Supărată pe politicienii din România. “Oameni mărunți care se luptă penibil pentru Putere”

În continuare, Oana Pellea i-a numit pe actualii politicieni “hiene hulpave”, acuzându-i că au distrus țara pe care au transformat-o într-un “cadavru”.

“M-am săturat să văd oameni mărunți care se luptă penibil pentru Putere, călcând în picioare o țară obosită, mințită, furată, bolnavă, trădată, epuizată. Mai bine încerc să fac bine (atât cât pot) în jurul meu, prin profesia mea, prin existenta mea umilă și …atât. Tot ce am afirmat aici conține multă durere, cinste, tristețe și mult-mult dezgust. Sper ca cei care mai au energie, forță și mai ales conțtiință să se lupte în continuare pentru o ROMÂNIE democratică și demnă, o Românie cu legi și oameni drepți. Mi-aș fi dorit să mai am resurse de speranță… Mă obsedează imaginea cu cadavrul abandonat al României sfâșiat de hiene hulpave”, a mai scris Oana Pellea.

Oana Pellea, infectată cu COVID

La mijlocul lunii octombrie, Oana Pellea anunța că a fost testată pozitiv la coronavirus. Din fericire, a contractat o formă ușoară a bolii. A ajutat-o enorm și faptul că era vaccinată cu ambele doze.

“Traversez o formă ușoară. Nu vreau să mă gândesc cum mi-ar fi fost fără vaccin! Voi rămâne în izolarea impusă de lege. Aveți grijă de voi și de cei de lângă voi!”, anunța, la momentul respectiv, actrița.