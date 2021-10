Oana Radu, momente de coșmar! Cum a trecut artista peste moartea fostului iubit. „Am fost în Iad…”

Oana Radu este acum o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Însă, viața artistei nu a fost mereu ușoară, iar unul dintre momentele de cumpănă cele mai mari se leagă de moarte tragică a fostului iubit. Cântăreața a făcu câteva declarații despre acea perioadă neagră din viața ei și despre lucrurile cu care s-a confruntat.

Acum, Oana Radu este o femeie împlinită, și-a găsit partenerul ideal, are silueta pe care mereu a visat-o și a reușit să treacă peste toate momentele grele. Însă cu greu a ajuns la aceste lucruri. Artista a trecut prim momente de coșmar de-a lungul vieții sale, iar unul dintre cele mai marcante a fost moarte fostului iubit. (CITEȘTE ȘI: OANA RADU, DEZVĂLUIRI DESPRE RELAŢIA CU CĂTĂLIN DOBRESCU, LA UN AN DE CĂSNICIE: „CRED CĂ ÎL IUBESC MAI MULT ACUM”)

Fostul iubit al Oanei Radu s-a stins din viață într-un mod tragic. Acesta a fost incendiat într-o scară de bloc, de un om care a aruncat cu un cocktail molotov în el, iar arsurile i-au fost fatale. Această tragedie a marcat-o profund pe Oana Radu și a avut nevoie de mult timp și mult ajutor să reușească să treacă peste.

„Eu am fost în Iad, lumea o să spună că exagerez. Dar aşa a fost senzaţia mea! Au fost 2 ani de anxietate, s-a legat tot şi de necazul cu fostul meu iubit. Am fost şocată, nu credeam că e real. Şi acum mi se pune un nod în gât.

A fost un om care a fost parte din viaţa mea şi care a dispărut. M-a afectat mult pierderea lui. Lumea zicea că nu plâng, că nu îmi pasă, dar eram în altă lume. Eram pe calmante, luam pastile. Lumea m-a judecat mult, iar eu mă simţeam vinovată că trăiam şi el nu.”, a declarat Oana Radu într-un interviu.

Oana Radu, momente grele

O altă dure pe care Oana Radu a păstrat-o mereu în inimă a fost legată de tatăl ei, mai exact de lipsa acestuia din viața sa. Bărbatul și-a părăsit familia pe vreme când Oana Radu era doar un copil, iar acestei mereu i-a lipsit dragoste și legătura cu unul dintre părinți.

„Am 27 de ani şi am întâmpinat destul de multe greutăţi. Am fost un copil cât se poate de răsfăţat, mami m-a crescut singură de la 3 săptămâni. Tati ne-a părăsit, la început judecăm decizia asta a lui, i-am simţit lipsa foarte mult. Dragostea de tata e unica… Am suferit, a fost greu, mama s-a zbătut mult, aveam mereu datorii pentru că mie să îmi fie bine, să mă susţină în muzică.”, a mai mărturisit Oana Radu.

