Oana Radu vrea să devină mămică! Câți copii își dorește cântăreața

Artista Oana Radu a făcut o serie de dezvăluiri din viața privată. Aceasta are în plan să devină mămică! Dacă din punct de vedere profesional, viața i s-a așezat, se pare că și viața de familie se îndreaptă pe aceeași traiectorie.

Oana Radu a vorbit în cadrul unui interviu despre dorința de a avea copii. După ce și-a pus la punct viața profesională, aflându-se pe un făgaș normal și pe o pantă ascendentă, acum vine și rândul vieții de familie! Cântăreața și soțul ei se gândesc să devină părinți. După ce a reușit să câștige un concurs de muzică și a câștigat lupta împotriva kilogramelor în plus, având acum o siluetă de invidiat, Oana Radu și partenerul ei de viață, Cătălin Dobrescu, cel care îi este și antrenor, se gândesc la apariția unui copil în viața lor.

Pe rețelele de socializare, Oana Radu a fost întrebată de internauți dacă are de gând să aibă copii. Fără să stea pe gânduri, artista a răspuns: ”Clar vom face”. Apoi, întrebată dacă își dorește unul sau mai mulți copii, artista a răspuns: ”Nu m-am gândit. Cred că maxim unul”.

Oana Radu, recunoscătoare soțului ei! Ce s-a întâmplat în căsnicia celor doi

Oana Radu și Cătălin s-au căsătorit în urmă cu un an, iar de atunci au avut de înfruntat câteva provocări, venite dintr-un moment tragic prin care artista a trecut în anul 2019, atunci când fostul iubit a murit, după ce a fost incendiat în scara unui bloc din Craiova. În urma evenimentului tragic, Oana Radu a suferit mult și vreme îndelungată s-a luptat cu anxietatea și depresia. Din fericire, în viața ei a apărut Cătălin Dobrescu care a ajutat-o să treacă peste tot și să se pună din nou pe picioare.

„Mi-a fost foarte greu și chiar am fost în iad. Mi-a fost extrem de greu în perioada în care am avut anxietate și încă am, dar cumva m-am mai ancorat în realitate, pentru că au trecut perioadele mai grele, cât de cât. M-a ajutat foarte mult Cătălin, soțul meu. Și evident, prezența prietenilor, dar cumva persoana de lângă noi e într-adevăr foarte importantă”, a declarat Oana Radu.

Sursă foto: arhivă Cancan