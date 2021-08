Cu ce să mândrește Oana Radu! Artista a făcut anunțul pe rețelele de socializare. Toți internauții au felicitat-o. „Am încredere în tine”

Oana Radu a dus ani de zile o luptă grea cu kilogramele în plus. Artista a slăbit, s-a îngrășat din nou, iar acum a ajuns, în sfârșit, la forma ideală. Aceasta le-a dezvăluit internauților ce progres a făcut și a surprins pe toată lumea.

Oana Radu a trecut prin multe, însă acum viața ei a ajuns într-un punct extrem de bun și la fel și silueta. După ani de zile de lupte cu kilogramele în plus, după diete și antrenamente intense, artista a ajuns aproape la măsurile ideale. (CITEȘTE ȘI: OANA RADU, MĂRTURISIRI SFÂȘIETOARE DESPRE LUPTA CU DEPRESIA)

Vedeta este cât se poate de mândră de progresul pe care l-a făcut și le-a dezvăluit urmăritorilor săi din mediul online că aproape a ajuns la măsurile ideale de 90-60-90.

„Am o veste foarte bună pentru mine și simt nevoia să mă laud, dar în sensul de mândrie, nu în sensul de a crea invidie sau ceva. Astăzi mi-am luat măsuri și vreau să vă spun și îl anunț și pe soțul meu cu această ocazie că am aproape măsurile standard. La bust am 92 de centimetri, în talie am 61 de centimetri și în șolduri 92 de centimetri, deci sunt aproape de 90-60-90.

Sunt fericită și împlinită și sunt și cea mai slabă din viața mea, deși am momente în care mi se pare că sunt grasă, dar asta pentru că îmi doresc foarte mult să nu fiu. Sunt sigură că multe fete în situația mea se confruntă cu astfel de gânduri”, a spus, Oana Radu pe rețelele de socializare.

„Am încredere în tine”

Cel care a stat alături de Oana Radu și a ajutat-o în toată această luptă a fost chiar soțul său, Cătălin Dobrescu. Acesta i-a fost antrenor și a ajutat-o să ajungă la rezultatele incredibile de astăzi. După ce a văzut mesajul soției sale, bărbatul a răspuns imediat și s-a declarat cât se poate de mândru de partenera lui de viață.

„Mă simt super bine, așteptam momentul ăsta de când te-am cunoscut. Am știut că vom ajunge aici, pentru că am încredere în mine și acum am încredere și în tine”, a spus Cătălin Dobrescu

