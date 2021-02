Oana Radu, pe masa de operație: “Am avut un control medical”. Diagnosticul pus de doctorul care a consultat-o

Oana Radu riscă să ajungă pe masa de operație din cauza unor probleme de sănătate cu care se confruntă după transformarea spectaculoasă în urma războiului purtat cu kilogramele în plus. Potrivit declarațiilor sale, diagnosticul pus de doctorul care a consultat-o este: litiază biliară, afecțiune cunoscută și ca pietre la fiere.

Cântăreața Oana Radu riscă să fie supusă unei intervenții chirurgicale

În vârstă de 27 de ani, artista a avut chiar azi, de Dragobete, o consultație în legătură cu boala sa, pe care crede că ar fi făcut-o din cauza dietei Dukan pe care a ținut-o la un moment dat. Într-un mesaj transmis video, Oana Radu le-a cerut apropiaților și fanilor să-i trimită în privat recomandări la specialiștii la care ei au mers după ce s-au confruntat cu pietre la fiere.

“(…). La mulți ani, frumoșilor! La mulți ani, frumoaselor! Sunt sigură că vreți să știți cum mi-am petrecut această minunată zi de Dragobete. (…). Am avut un control medical în legătură cu pietrele la fiere, nu vă speriați, totul este în regulă. Momentan, nu ne mișcăm în nicio direcție. Dacă aveți și voi, nu știu, recomandări de medici în București, dacă ați trecut prin asta, chiar vă rog să-mi lăsați un mesaj, pentru că m-ar ajuta foarte, foarte mult. (…). Eu am descoperit că acestea ar fi apărut în perioada în care am ținut dieta Dukan, deci, din cauza dietei Dukan. Din câte am înțeles, trebuie să scot fierea, chestie care nu mă încântă prea tare”, a declarat vedeta pe o filmare urcată pe Instagram Stories.

Oana Radu și Cătălin Dobrescu, nuntă în vara lui 2020

Artista a devenit soția antrenorului de fitness Cătălin Dobrescu pe 20 august 2020; în ziua cununiei civile, Oana Radu a purtat o rochie albă cu o croială foarte interesantă care i-a pus silueta în valoare și sandale aurii. Cântăreața a schimbat atunci patru rochii de mireasă… una mai sexy și mai provocatoare decât cealaltă!