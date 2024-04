Oana Radu reacționează după ce Cătălin Dobrescu a negat acuzațiile aduse. Teo Trandafir a luat-o la rost, în direct: ”Tu de ce te-ai măritat?!”

În cadrul emisiunii moderată de Teo Trandafir și Ilinca Vandici – „Follow us” – Oana Radu a vorbit despre adevărul din spatele divorțului de Cătălin Dobrescu. Artista a mărturisit că a fost conștientă încă de la începutul relației că între ea și antrenorul de fitness nu există o compatibilitate pe termen lung. Dezvăluind acest aspect destul de important, Teo Trandafir nu s-a putut abține și a întrebat-o pe invitata sa ce a făcut-o să-și dorească o căsătorie cu fostul ei iubit.

După trei ani de la căsnicie, Oana Radu și Cătălin Dobrescu au depus actele de divorț. Artista a recunoscut că, în ciuda incompatibilității dintre ea și antrenorul de fitness, frica de abandon a împins-o spre o căsătorie cu un bărbat nepotrivit, un om care a încercat tot timpul să o schimbe și care i-a îngrădit autenticitatea.

”Asta s-a întâmplat în toată relația noastră, el a încercat mereu să mă schimbe. De la început am simțit că nu suntem compatibili, că este o relație în care nu pot să fiu eu, oamenii din jurul meu, chiar și rudele lui mă întrebau mereu de ce stau și cum de accept. Este o întrebare la care toată lumea așteaptă un răspuns de la mine (n.r. de ce s-a căsătorit cu antrenorul de fitness), nu îl am. Probabil că a fost cumva faptul că încercam să mă asigur că nu o să mai fiu abandonată, cum am fost părăsită de tată și m-am agățat de niște acte, cred că acesta a fost motivul, să am o certitudine că nu voi mai rămâne singură, actele nu sunt o idee prea bună”, a spus Oana Radu.

Oana Radu: ”Nu-mi doresc să-l văd”

Întrebată dacă au existat și momente fericite în căsnicia sa, Oana Radu a mărturisit că a avut parte și de astfel de clipe, însă nu știe dacă acea fericire a fost cu adevărat reală. Totodată, cântăreața a susținut că au existat o serie de evenimente îngrozitoare în căsnicia ei, însă nu are de gând să ofere prea multe detalii despre lucrurile care s-au petrecut în intimitatea casei lor.

”Au fost momente în care am fost fericită, nu știu dacă a fost fericire reală, dar a fost. De vorbit nu vorbim absolut deloc, în momentul de față nu îmi doresc nici măcar să-l văd. Lucrurile care s-au întâmplat în relație au fost urâțele, dar cele de după relație au fost mult mai urâte, nu voi deschide cutia pandorei decât când voi fi nevoită, au fost îngrozitoare, atât pot să zic”, a continuat Oana Radu.

După ce Oana Radu a făcut public adevărul despre căsnicia sa, Cătălin Dobrescu a respins toate acuzațiile artistei, însă aceasta declară că are dovezi pentru fiecare cuvânt pe care l-a rostit, dovezi pe care nu are de gând să le facă public. În ceea ce privește apartamentul achiziționat în timpul căsniciei, cântăreața mărturisește că a fost nevoită să plece din cămin și să își cumpere o nouă locuință – chiar dacă îi va achita fostului partener suma cuvenită pentru partea sa de casă.

”Eu pentru tot ce am spus am dovezi, pentru tot ce am spus, Pot să vă arăt după ce terminam emisiunea, nu vreau publice. Am dovezi pentru fiecare cuvânt pe care l-am spus, dar nu am vrut să menționez pe Tik Tok, pentru că părea că premeditez o ceartă, deci orice am spus poate fi susținut cu dovezi. Eu am fost foarte supărată pe niște lucruri care s-au întâmplat după ce ne-am despărțit.

Prima dată când am hotărât că ne despărțit, am hotărât că îi dau banii în doi ani, apoi s-a hotărât că îi vrea într-un an, după care în șase luni, după aceea a zis că va locui cu mine, până când îi dau banii. Suma el a stabilit-o, a calculat cât s-a investit în casă și a zis că vrea atât. Am zis că a fost cu mine, am mâncat împreună, e ok, în sensul în care m-am gândit că ne putem despărți amiabil. A plecat într-un final, dar când stăteam mai liniștită, iar venea, fără să anunțe, avea cheia, normal. Eu acum locuiesc în noua mea casă, pe care am cumpărat-o. Am înghițit mult, pentru că am muncit mult pentru apartamentul ăla. Am vrut casa, pentru că am muncit mult și a fost prima

mea casă.”, a mai spus Oana Radu.