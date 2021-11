Oana Roman a dezvăluit cu ce se ocupă Marius Elisei. “Este sursa noastră principală de venit” + Ce a răspuns când a fost întrebată dacă este fericită

Oana Roman și Marius Elisei s-au împăcat, iar în prezent se înțeleg perfect. Au o relație frumoasă, bazată pe încredere și respect. Întrebată, recent, cu ce se ocupă partenerul ei, fiica fostului prim-ministru al România a răspuns cu maximă sinceritate.

Mai exact, Oana Roman și Marius Elisei au o afacere cu haine, de care se ocupă împreună. Este, practic, principala lor sursă de venit.

“Cred că am explicat de foarte multe ori că avem o afacere de care ne ocupăm amândoi și care este sursa noastră principală de venit”, a explicat Oana Roman, pe Instagram.

Oana Roman, mulțumită de viața alături de Marius Elisei. “Sunt recunoscătoare pentru tot”

Oana Roman și Marius Elisei au divorțat în februarie, însă, la scurt timp, bărbatul a făcut tot posibilul să se împace cu mama copilului său. Aceasta i-a mai oferit încă o șansă, iar în prezent relația lor este pe drumul cel bun.

Chiar dacă nu mai sunt soț și soție, Oana Roman și Marius Elisei erau deciși să organizeze o reînnoire a jurămintelor, dar totul a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus. Întrebată de cei care o urmăresc dacă este fericită, fiica fostului prim-ministru al României a răspuns că este mulțumită cu tot ce i-a oferit Dumnezeu până în prezent.

“Sunt recunoscătoare pentru tot. Sunt recunoscătoare pentru familia pe care o am, pentru tot ce am reușit să construiesc în viața asta și pe principiul pe care l-am învățat de la tata: ce este mai bun d-abia de acum urmează!”, a răspuns Oana Roman.

“Am avut multe furturi în relația noastră”

Recent, pe o rețea socială, Oana Roman a vorbit despre relația cu Marius Elisei, amintindu-și de momentele plăcute și triste care le-au urmărit relația, terminând cu o declarație de dragoste pentru partenerul ei.

“Am avut multe furtuni în relația noastră. A fost cu valuri înalte și căderi spectaculoase, dar și cu suișuri fulminante. A fost cu râs și cu plâns, cu fericire și tristețe, dar, per total, a fost mai bine decât rău. Am știut împreună să trecem peste toate și sa rămânem împreună la propriu și la bine și la greu. Nu e ușor în fiecare zi dar familia noastră e unită și trăim adevărat și frumos. Să închinăm pentru asta!”, a scris Oana Roman.