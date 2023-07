Oana Roman a luat o decizie radicală! Ce spune vedeta despre sora ei, Catinca

Oana Roman și sora sa, Catinca, sunt implicate într-un scandal de proporții de ceva timp. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că cele două și-au aruncat cuvinte dure în spațiul public, iar situația nu pare că se va rezolva prea curând. Cu toate acestea, recent, mama Calinei Roman a ieșit în spațiul public și a declarat că vrea să se împace cu sora ei. De cealaltă parte, fosta parteneră a lui Marius Elisei este decisă să nu o ierte, pentru că, spune ea, a fost extrem de deranjată de toate jignirile pe care sora ei i le-a adus de-a lungul timpului.

Oana Roman a luat o decizie radicală în ceea ce o privește pe Catinca și nu pare dispusă să dea înapoi. În ultima vreme, fiica lui Petre Roman a primit multe mesaje din partea internauților, astfel a vrut să lămurească situația cu sora ei.Vedeta a mărturisit, recent, într-un videoclip pe care l-a publicat în mediul online că nu poate să treacă peste faptul că a denigrat-o public.

Fără să stea prea mult pe gânduri, Oana a explicat că cel mai mult a deranjat-o când sora ei i-a spus că este bolnavă psihic, că minte și exagerează.

„A spus că eu sunt bolnavă psihic și că mint, și că exagerez. După care au venit și au spus: vai, dar eu îmi doresc o reconciliere. Păi dacă ești normal la cap, nu ai cum să îți dorești o reconciliere după ce ți-ai călcat în picioare public un membru al familiei. Lucrul ăsta nu se va întâmpla niciodată și vreau să țineți minte bine lucrul acesta. Nu se va întâmpla niciodată”, a spus Oana Roman pe contul ei de Instagram.

Oana Roman: „Am tăcut și am înghițit foarte mulți ani”

Declarațiile vedetei nu s-au oprit aici. În continuare, Oana Roman le-a mărturisit celor care o urmăresc că tot ce a reușit să facă de-a lungul timpului este rezultatul muncii sale. Mai mult decât atât, susține că nu o mai deranjează când se vorbește de rău despre ea, însă a simțit nevoia să lămurească unele aspecte.

„Pentru că viața și activitatea mea este cu public și pentru public, trebuie să lămuresc lucruri. Nu mi s-au făcut afaceri, nu mi s-au dat spații, nu mi s-au cumpărat mașini, nu mi s-a plătit niciodată nicio datorie. A început să nu mă mai deranjeze faptul că apar oameni la televizor și comentează despre mine, chiar dacă sunt din familia mea, lucru pe care eu nu l-am făcut niciodată. Și eu poate când eram copil m-am simțit nedreptățită. Poate și eu atunci când eram copil, fiind cea mai mică din familie am simțit că alții au voie tot și eu, fiind cea mai mică din familie nu am voie absolut nimic. Am tăcut și am înghițit foarte mulți ani, foarte multe lucruri”, a continuat Oana Roman.