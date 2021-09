Oana Roman a primit interdicție de la medici! La ce trebuie să renunțe vedeta

Zilele trecute, Oana Roman a fost să-și facă niște investigații medicale deoarece nu s-a simțit prea bine în ultima perioadă. Vedeta le-a dezvăluit fanilor ce anume au descoperit medicii, dar și ce interdicție a primit.

Oboseala și grijile și-au spus cuvântul, iar Oana Roman a dat fuga la medic. După un control la pneumolog, dar și un set de analize amănunțit… vedeta a fost sfătuită de doctori să renunțe la fumat. Vedeta le-a dezvăluit fanilor că are niște probleme din cauza unei afecțiuni pe care a avut-o în trecut. (CITEȘTE ȘI: CE MESAJ I-A TRANSMIS OANA ROMAN LUI MARIUS ELISEI DE ZIUA SA DE NAȘTERE + CUM A REACȚIONAT TATĂL FETIȚEI SALE)

”Am fost la doctor. Nu sunt probleme mari, dar…trebuie să mă las de fumat pentru că am o tuse tabacică cronică”, le-a spus Oana Roman admiratorilor ei de pe Instagram.

După ce și-a făcut un Computer Tomograf în urmă cu patru zile, Oana Roman i-a sfătuit pe fani să meargă din timp la medic și să-și facă analize periodic. Aceasta este singura cale de a descoperi sau de a preveni din timp o afecțiune: ”Mergeți să vă faceți analizele constant. E realmente singura șansă de a preveni sau a vedea din timp o eventuală afecțiune! Vă rog nu neglijați. Azi mă gândeam că și dacă nu avem bani de mâncare, analize tot trebuie să facem. Azi am trăit asta pe pielea mea. O spaimă greu de descris. Mergeți la analize și la control. Oriunde dar mergeți. Anual. Constant. Vă poate salva viața la propriu”, a mai spus vedeta.

Oana Roman a slăbit spectaculos

Oana Roman a slăbit spectaculos! Vedeta a reușit să dea jos aproape 20 de kilograme, iar transformarea este inedită. Vedeta a mărturisit că a slăbit datorită procedurilor de remodelare corporală, dar și a unei diete. (VEZI ȘI: OANA ROMAN, ATAC DUR LA ADRESA PRODUCĂTORILOR DE LA KANAL D. CE ACUZAŢII A FĂCUT VEDETA: „I-AM RUGAT DIN TOT SUFLETUL SĂ NU…”)

”Oamenii nu mă văd în realitate, oamenii mă văd la televizor, aia nu e realitate. Am slăbit vreo 20 și un pic de kilograme, dar, practic am slăbit foarte mult în centimetri. Am făcut proceduri de remodelare corporală un an și jumătate și am scăzut foarte, foarte mult în centimetri.

De aceea pare că am slăbit mai multe kilograme decât am slăbit eu de fapt pentru că aceste proceduri m-au ajutat să-mi reduc foarte mult din circumferința la bust, la talie, la șolduri. Da, am o dietă anume aș putea spune. Țin post intermitent, 16 cu 8, adică nu mănânc nimic 16 ore și mănânc doar într-un interval de 8 ore și atunci mănânc cu măsură, evident. Mă simt bine pentru că, cumva, oamenii mă percep altfel”, a mărturisit Oana Roman.