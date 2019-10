Oana Roman a slăbit halucinant! Cum a apărut ieri, la nunta unor prieteni

Greautatea Oanei Roman a fost dintotdeauna un subiect controversat și disputat, însă vedeta le-a dat pe nas răutăcioșilor și a slăbit halucinant. Întreg procesul durează de câteva luni bune, urmează o dietă, care, se pare că a și dat cele mai bune rezultate.

A slăbit mult și îi stă foarte bine, ba chiar parcă a întinerit, după ce a pierdut mai multe kilograme. Fiica fostului premier, aflată într-un amplu proces de transformare, a fost prezentă la cununia civilă a unor prieteni, ai căror nași au fost Pepe și Raluca Pastramă, și a îmbrăcat o rochie gri cu volane, la c are a asortat o pereche de pantofi stileto de culoare roşie.

Se vede cu ochiul liber faptul că Oana a dat jos câteva kilograme bune și se simte foarte bine. Diferența este vizibilă, mai ales că în urmă cu șase luni, arăta total diferit.

Oana Roman, dezvăluiri despre vila de 160.000 de euro

După ce s-a zvonit că Oana Roman s-ar fi îmbogățit în urma evenimentelor cu ștaif pe care le organizează pentru milionari, ea a declarat că lucrurile nu stau tocmai așa. În plus, a subliniat fiica lui Petre Roman, ea și-a vândut apartamentul ca să poată să își cumpere vila impunătoare pe care a pus ochii de ceva vreme. Fosta prezentatoare și soțul său, Marius Elisei, au plătit pe casa luxoasă 160.000 de euro.

“Eu am vândut apartamentul în care locuiam ca să pot să-mi cumpăr casa asta. Nu mi-au venit bani din cer. E adevărat că îmi merge bine în ultima vreme, organizez multe evenimente importante, dar totuşi nu câştig atât de mult pe cât aş merita eu. Nu înseamnă că mă scald acum în bani, nu e chiar aşa. Eu mă trezesc cu noaptea în cap şi mai vin acasă după miezul nopţii. Am noroc cu Marius, că stă cu copilul”, a dezvăluit Oana Roman pentru click.ro.

În prezent, Oana Roman se află în stadiul de amenajări în vila luxoasă. Aici, alături de fiica și soțul ei, va locui și mama sa, Mioara Roman.

“Am o casă imensă, cu grădină, cu pruni, cu livadă, am tot ce mi doreşte inimioara. Mi-a depăşit aşteptările. Toată viaţa mi-am dorit băi mari şi acum le am. Acum suntem in amenajări. Alerg după uşi, jaluzele şi toate cele. Mobila o am, e mobila mea veche de la apartamentul în care am locuit până acum. Ne-am mutat în noua casă mai devreme cu două săptămâni, prin bunăvoința vechilor proprietari”, a mai mărturisit fiica fostului ministru al României, conform sursei citată mai sus.