Oana Roman, anunț de ultimă oră despre starea de sănătate a mamei sale: ”Nu e bine”

Oana Roman trece din nou printr-o perioadă stresantă. Recent, a primit vești în legătură cu starea de sănătate a mamei sale, iar viitorul pare să fie tot mai incert pentru Mioara Roman.

Oana Roman este persoana care are grijă cel mai mult de Mioara Roman. De ani buni se preocupă de starea sănătății sale și chiar a încercat tot ceea ce a fost uman pentru ca mama ei să nu simtă povara bătrâneții.

Oana Roman se teme pentru sănătatea Mioarei Roman

Sinceră și asumată, fosta soție a lui Marius Elisei s-a destăinuit fanilor de pe rețelele de socializare și a mărturisit că nu este într-o stare psihică tocmai bună, motiv pentru care va lua o scurtă pauză de la tot ce înseamnă expunerea în online. Oana Roman încearcă să privească fiecare cumpănă cu optimism și sper că totul să se termine cu bine. Vedeta a mărturisit că așteaptă cu sufletul la gură rezultatul analizelor mamei sale, rezultat care va decide daca este necesară sau nu internarea în spital.

“Azi am avut un moment în care am căzut mental un pic pentru mama, iar nu e bine și aștept să vedem analizeze și să decidă doamna dacă trebuie sau nu dusă la spital. Am luat-o pe Isa de la școală și mi-a fugit pământul de sub picioare de oboseală și stres. Se mai întâmplă. Mereu renasc și mai puternică, dar nu pot fi ipocrită să mă arăt vouă în formă dacă nu sunt în formă. Iau o pauză și revin în forță”, a spus Oana pe Instagram.

”E din ce în ce mai fragilă și e tare greu”

Oana Romane este conștientă că starea de sănătate a mamei sale este una fragilă, însă, nu a încetat nicio clipă să spere la o minune. Boala de care suferă Mioara Roman nu poate fi vindecată, ci doar ținută sub control. De o bună perioadă de timp, Oana Roman recunoaște că au existat momente în care a simțit că toate aceste necazuri o copleșesc. De departe, neputința pe care o simte în raport cu situația mamei sale o întristează cel mai are.

„Câteodată sunt și zile grele și momente când simt că mă copleșesc toate și obosesc. Mereu am fost transparentă și nu am arătat doar partea roz a vieții mele. Când sunt fericită se vede, când îmi e greu vă spun. Am opinii și libertatea de a fi eu, de a gândi liber, de a fi așa cum simt, de a decide așa cum vreau. Anii ăștia au fost grei, deși cu multe momente frumoase. Doare cel mai tare că nu pot face minuni pentru mama. Aseară iar a avut un episod greu și iar este la spital. E din ce în ce mai fragilă și e tare greu. Pentru ea aș da timpul înapoi, toți am face asta pentru părinții noștri. Nu stă în puterea mea decât să lupt pentru ea până la capăt. Doamne ajută!”, a mărturisit Oana Roman, în mediul online.

