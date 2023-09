S-a ales praful de visele Oanei Roman de a forma, din nou, o familie, cu fostul ei soț. Marius Elisei, iubește din nou și este extrem de fericit. Bărbatul a recunoscut acest lucru, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. El nu ne-a ascuns faptul că este totodată și foarte liniștit în compania actualei sale partenere, care i-a fost alături, recent, la aniversarea zilei sale de naștere, la care a fost prezentă și fiica sa, Isabela. Eveniment la care însă, Oana Roman nu a fost invitată.

Căsnicia dintre Oana Roman și Marius Elisei a devenit deja istorie. Între cei doi foști soți, care s-au despărțit, oficial, la începutul acestui an, nu pare să mai existe cale de împăcare, în ciuda declarațiilor făcute, recent, de fiica fostului premier. Tatăl fiicei sale pare să-și fi refăcut deja viața. Acesta a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că iubește din nou.

El nu ne-a ascuns faptul că este extrem de fericit în compania actualei sale partenere, care i-a fost alături, recent, la aniversarea zilei sale de naștere, la care a fost prezentă și fiica sa, Isabela.

„Nu mă mai întrebați de Oana, vă rog eu frumos. Despre ea o întrebați pe ea. Da, iubesc din nou, am o altă relație și simt că acum am tot ceea ce îmi doresc, multă liniște și fericire, altceva nu mi mai doresc. Numele ei e secret. Nu are nicio relevanță numele ei, contează că eu mă simt bine și sunt foarte fericit”, a declarat Marius Elisei în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„De mult nu am mai gustat din fericire”

Chiar în ziua în care a împlinit 37 de ani, Marius Elisei și-a declarat fericirea și pe rețelele de socializare.

„37… a venit neașteptat de frumos. Cu liniște și fericire. Îi mulțumesc în fiecare zi Bunului Dumnezeu pentru răsplata pe care mi-a dat-o. De mult n-am mai gustat din fericire”, a scris acesta, în dreptul unei fotografii în care, alături de mâna sa și a fiicei lui se afla și cea a unei tinere, nimeni alta decât actuala sa parteneră.

„ Eu nu o să stau niciodată într-o relație de gura presei sau de dragul copilului”

Recent, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Marius Elisei își exprima nemulțumirea după ce s-a vehiculat faptul că s-ar fi împăcat cu fosta sa soție, Oana Roman.

„Dacă te duci la ziua copilului înseamnă că te împaci cu fostul partener? Nici gând de așa ceva. Sincer, sunt sătul să tot aud și să tot văd astfel de lucruri, să fiu împăcat la nesfârșit cu Oana. Nu se pune problema acum. Eu am alte planuri personale.

Important este copilul, fetița noastră. La fel de important este ca și noi, în calitate de părinți, să avem o relație ok, fără tensiuni, să comunicăm. Noi să fim sănătoși, restul de rezolvă de la sine.

Eu nu o să stau niciodată într-o relație de gura presei sau de dragul copilului. Și nimeni nu ar trebui să facă asta”, ne-a spus Marius Elisei.

