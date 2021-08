Oana Roman are probleme de sănătate: ”Nu prea mă simt bine”

Oana Roman are probleme de sănătate, vedeta le-a spus fanilor că nu se simte tocmai bine și astăzi va ajunge la spital pentru a-și face investigații.

Însă, Oana este o luptătoare și pune această epuizare și pe seama treburilor din gospodărie, deoarece în ultimele zile a început să lucreze alături de Marius Elisei în curtea casei și au avut multe lucruri de făcut.

”Recunosc că de câteva zile nu prea mă simt în apele mele, probabil și oboseala de la toată munca pe care o depunem în curte pentru că muncim singuri, dar chiar și Anda îmi zicea că ce e cu tine că parcă n-ai vlagă, n-ai chef. M-am hotărât să mă duc să-mi fac niște analize pentru că nu mi-am făcut de 8-9 luni, mâine dimineață mă duc la spital, să-mi fac un set de analize, să-mi ia sânge că mi-e să n-am iar probleme”, a spus Oana Roman.

Fiica lui Petre Roman spune că în trecut a avut probleme cu tiroida și speră ca de data aceasta să nu fi repărut, asta deoarece nu și-a mai luat tratamentul deoarece se simțea foarte bine și medicul i-a spus că nu mai e necesar.

”Probabil că mulți din voi știți că eu am avut probleme cu tiroida, am avut o hipertiroide pe care am tratat-o, de doi ani nu mi-am mai făcut analize, am terminat tratamentul, iar acum tare mi-e că de la multe întâmplări, mult stres, tare mi-e că tiroida mea s-a dereglat iar, de asta vreau să-mi fac analize să știu exact”, a mai spus Oana Roman.

