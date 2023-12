Oana Roman, bilanțul unui an greu! Vedeta și-a spus of-ul în ultima zi. Prin ce a trecut în 2023: „M-a obosit și m-a secat emoțional”

Anul 2023 a fost unul plin de provocări pentru Oana Roman. Vedeta a avut parte de un an destul de greu din punct de vedere emoțional. Acum, în ultima zi a anului, aceasta a făcut bilanțul și a vorbit despre toate lucrurile prin care a trecut. Oana Roman este pregătită să încheie un capitol negru din viața ei.

2023 a venit cu multe provocări pentru Oana Roman. Problemele de sănătate ale mamei sale s-au agravat, iar vizitele la spital au fost extrem de dese. Pe lângă asta, vedeta a trecut și printr-o despărțire cu scandal. Iar toate aceste lucruri și-au lăsat amprenta asupra ei.

Deși a încercat să fie puternică și să treacă peste toate cu zâmbetul pe buze, Oana Roman recunoaște la final de an că a trecut prin momente destul de grele și nu credea că o să o mai scoată la capăt. Problemele au fost multe, însă, în cele din urmă, vedeta a reușit să treacă peste toate.

Dacă din punct de vedere sentimental aceasta se simte secătuită și amorțită, recunoaște totuși că 2023 i-a adus și motive de bucurie. Oana Roma a înflorit din punct de vedre profesional și este cât se poate de recunoscătoare pentru asta.

„Din punct de vedere profesional, a fost un an extraordinar de bun, cu multe contracte, cu multă muncă, cu o dezvoltare și o creștere din punctul meu de vedere mare în zona de influencing, s-au înmulțit contractele și volumul de muncă, evident, au început evenimente. Deci la capitolul acesta nu mă pot plânge.

Din punct de vedere personal, a fost un an foarte greu, cu extrem de multe provocări, foarte multe încercări. Pe parcursul întregului an, mama s-a confruntat cu foarte multe probleme de sănătate. Deocamdată am reușit să trecem peste ele, dar a fost foarte greu și pentru ea și pentru mine. M-a obosit și m-a secat emoțional tot acest periplu în spitale, mama a suferit și o intervenție, n-am știut dacă va reuși să treacă peste ea. Dumnezeu a vrut ca ea să treacă, este o luptătoare și până acum, Slavă Domnului, este bine.

A avut loc și această separare definitivă, care oricum trebuia să aibă loc, s-a încheiat și asta. Nu a fost ușor, dar a fost un lucru pe care eu mi l-am dorit foarte mult și care până la urmă s-a întâmplat. Evident că toată această perioadă de acomodare nu este ușoară”, a declarat Oana Roman, potrivit WOWbiz.ro.