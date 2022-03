Oana Roman, ce ruşine! Detaliul care i-a scăpat pe internet, după ce a postat o poză cu Marius Elisei, din bucătăria lor

Oana Roman a reuşit de-a lungul timpului să strângă pe reţelele de socializare comunităţi uriaşe de oameni. Vedeta îi ţine la curent pe fanii săi cu activităţile pe care le desfăşoară zilnic şi le prezintă acestora atât momente frumoase, cât şi mai puţin plăcute. Cei care o urmăresc sunt atenţi la fiecare detaliu, iar recent au taxat-o pe soţia lui Marius Elisei din cauza unor imagini pe care le-a publicat pe Instagram.

Vedeta este mândră de familia sa, iar ori de câte ori are ocazia îşi laudă soţul şi fetiţa în mediul online. Recent vedeta le-a povestit acestora faptul că a avut o zi plină în care s-a ocupat de gospodărie. Mai exact ea s-a ocupat de curăţenia casei, iar în acest timp soţul său a gătit.

Se pare că Marius Elisei este un bucătar desăvârșit, ba mai mult acestuia îi place să gătească pentru că nu e prima oară când Oana Roman îl filmează într-o astfel de ipostază. Bărbatul a fost lăudat de mulţi, însă cei mai vigilenţi au observat un detaliu pe care fiica fostului premier l-a uitat. Mai exact, la unul dintre sertarele dulapului din bucătărie, vedeta nu avea uşă.

Internauţii nu s-au putut abţine şi i-au semnalat vedetei mica „problemă”.

Câţi bani câştigă Oana Roman din Instagram

De câteva luni bune, Oana Roman nu mai este implicată în niciun proiect de televiziune. Vedeta, însă, și-a canalizat toată energia spre social media. Pe Instagram, fiica lui Petre Roman are aproximativ 260.000 de euro de urmăritori.

Oana Roman își ține fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei, dar și cu noutățile care apar pe piață. Vedeta colaboreză cu diverse branduri și are contracte de imagine. Lunar, brunetei îi intră în conturi sume frumușele de bani și recunoaște că o duce foarte bine din punct de vedere financiar.

”Eu nu lucrez cu nicio agenție, nu am impresar, brandurile care vor să lucreze cu mine îmi scriu pe Instagram și îmi scriu mesaj sau îmi dau mail. Eu nu vreau să am un manager care să îmi dicteze mie ce să fac. Sunt foarte împăcată, am ajuns să câștig foarte bine din Instagram, deși am prețuri mai mici decât alții. Am venituri nu din multe contracte, dar din contracte care au devenit constante. Nu trăiesc doar din Instagram, dar instagramul a devenit o sursă importantă de venit pentru mine”, a spus Oana Roman în podcast-ul „Fără filtre”. Pe lângă banii câștigați din Instagram, vedeta mai scoate sume frumușele și din afacerea cu haine pe care și-a deschis-o în urmă cu un an.

