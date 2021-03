Oana Roman, declarații fulminante după ce a fost acuzată că și-a dus mama la azil: “Nu are nicio legătură cu conceptul comunist”. Câți bani plătește pe lună pentru tratamentele Mioarei Roman

Oana Roman a oferit declarații fulminante la adresa celor care au acuzat-o că și-a dus mama la azil. În realitate, Mioara Roman se află la un centru modern pentru persoanele vârstnice diagnosticate cu diferite boli. Fata cea mică a vedetei a dezvăluit câți bani plătește pentru tratamentele pe care aceasta le primește.

Oana Roman, declarații fulminante după ce a fost acuzată că și-a dus mama la azil

În vârstă de 80 de ani, fosta soție a lui Petre Roman suferă de o formă agresivă a bolii Parkinson și, din nefericire, nu își poate folosi o mână. Mai mult, în ultima vreme, Mioara Roman a avut constant nevoie de ajutor ca să se îmbrace și să se deplaseze, motiv pentru care cele două fiice au decis să o interneze timp de o lună la un centru medical cu terapii de ultimă generație.

“Lumea mă acuză că am internat-o pe mama la azil. Este ca un hotel de cinci stele. Nu are nicio legătură cu conceptul comunist când ne gândim la un azil. Oamenii aceia trăiesc în condiții de cinci stele. Au etaj special pentru cei care nu se pot deplasa. Nu e azil. Este un centru care livrează și astfel de servicii. Mama va sta o lună, dacă mai este nevoie va mai veni acasă, și după 1-2 săptămâni va merge iar până își va îmbunătăți starea. Pentru ea e ca o vacanță pentru că de un an nu a mai ieșit nicăieri. Am protejat-o foarte mult”, a declarat fata cea mică a Mioarei Roman în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Nu rata: OANA ROMAN – “BULLYING-UL și HATE-UL te fac un om mai bun?” Fain & Simplu – Podcast cu Mihai Morar E 012

Câți bani plătește Oana Roman pentru tratamentele mamei sale

În cadrul interviului, vedeta a mai mărturisit că plătește lunar între 2.500 și 4.000 de euro ca să o ducă pe mama sa în complexul respectiv. În plus, a mai precizat ea, Mioara Roman este foarte încântată de felul în care este tratată de angajații de acolo.

“Centrul este la 10 minute de casa mea. E foarte încântată și îmi zice mereu când o sun că o tratează ca pe o regină. Cei de acolo știu cine este mama și spun că sunt impresionați. Este lux, ca un resort de cinci stele. Am vrut pentru ea să primească îngrijirile cele mai bune. Nu știu exact cum i-au făcut programul, ei fac totul foarte organizat”, a mai subliniat fosta prezentatoare în timpul declarațiilor.

La începutul acestui an, Mioara Roman a fost operată de colecist și, ulterior, a avut o intervenție chirurgicală în urma căreia i-a fost înlăturat un lipom care se infectase puternic.

Citește și: Marius Elisei, chinuit de depresie după despărțirea de Oana Roman. Ce a spus despre implicarea fostei soacre, Mioara Roman, în procesul de divorț

Sursa foto: Facebook & Instagram Stories