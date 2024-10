Oana Roman, din nou în doliu la 7 luni de la moartea mamei sale: ”A plecat dintre noi, brusc și tragic”

Oana Roman este în doliu din nou, după moartea mamei sale, Mioara Roman! O persoană dragă vedetei s-a stins din viață! Ce regret are? A postat un mesaj de-a dreptul dureros pe rețelele de socializare! Despre cine este vorba?

O nouă lovitură dureroasă pentru Oana Roman, la câteva luni după ce și-a înmormântat mama. Vedeta a făcut anunțul trist astăzi, 5 octombrie, pe Instagram. Fiica lui Petre Roman a avut un sfat prețios pentru urmăritorii ei de pe rețelele de socializare, îmdemându-i să nu mai amâne să se întâlnească cu persoanele dragi, asta pentru că ar putea fi prea târziu.

Așa a fost și în cazul ei. Un prieten special din liceu a murit și nu au mai apucat să se vadă. Cei doi au vorbit recent în mediul online și au plănuit să se întâlnească pentru a discuta despre amintirile pe care și le-au făcut în trecut.

Prietenul Oanei Roman a murit brusc la vârsta de 50 de ani. Vedeta trece prin momente grele din cauza pierderii și a transmis un mesaj de adio în amintirea lui. Au trecut deja 20 de ani de când nu s-au mai văzut și așteptau cu nerăbdare să se regăsească.

„Nu mai amânați să vă întâlniți cu oameni dragi, familie, prieteni, pe motiv că nu e timp. S-ar putea să nu mai reușiți să vă întâlniți niciodată. Acum câteva luni, m-am regăsit pe Instagram cu un vechi și drag prieten din liceu. Nu ne mai văzusem de peste 20 de ani. Am tot zis că ne vedem la o cafea să depănăm amintiri, dar am tot amânat. Ieri am aflat că a plecat dintre noi, brusc și tragic, la doar 50 de ani. Nu am mai apucat să ne vedem. Drum lin, Safi! Dumnezeu să te aibă în paza Sa”, a scris Oana Roman pe Instagram.