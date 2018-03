Oana Roman a fost bătută! Mărturia fiicei lui Petre Roman

Oana Roman a fost bătută. Vedeta a făcut dezvăluiri din copilăria sa. Mama ei, Mioara Roman, a atins-o o singură dată cu o palmă, potrivit viva.ro. Oana nu a uitat acele momente şi le-a rememorat în emisiunea online „Oana punct Roman”.

Pe când avea cinci sau şase ani, Oana Roman a avut un comportament mai puţin potrivit faţă de bona sa, iar mama ei, Mioara Roman, a reacţionat. A luat-o într-un colţ şi i-a dat o palmă. A fost singura bătaie primită de vedetă.

„Singura bătaie pe care am primit-o în viaţa mea de la mama. Se întâmpla să am vreo şase ani, cinci sau şase ani, şi într-o zi am vorbit puţin pe nas cu bona mea, cu guvernanta mea, cu Cici care de altfel o iubeam foarte tare. Când mama m-a auzit că am vorbit pe un ton nepotrivit, m-a luat deoparte, mi-a dat o palmă, singura pe care mi-a dat-o în viaţa ei şi mi-a spus aşa: Cici este un om cinstit care munceşte pentru tine, tu, deocamdată, eşti un copil care nu face nimic. Ea merită tot respectul tău. Şi să nu uiţi niciodată că nu existe meserii bune sau proaste”, a declarat Oana Roman în emisiunea „Oana punct Roman”.