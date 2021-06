Oana Roman, impresionată până la lacrimi de Marius Elisei! Cu ce cadou a surprins-o bărbatul. „Plâng în hohote de bucurie”

Oana Roman și Marius Elisei par că își găsesc din nou drumul unul spre celălalt, chiar dacă în urmă cu câteva luni au semnat actele de divorț. Cei doi apar din ce în ce mai des împreună, iar astăzi Marius Elisei i-a făcut un cadou fostei soții ce a impresionat-o până la lacrimi.

Oana Roman nu a avut o zi tocmai bună, însă seara i-a adus o surpriză de proporții. Când a ajuns acasă, vedeta a găsit un cadou din partea lui Marius Elisei. Se pare că acesta a fost atent la nevoile Oanei și a reținut că vedeta își dorește să își schimbe telefonul. Așa că nu a stat mult pe gânduri și i-a cumpărat acestei un nou telefon, pe care l-a însoțit și de un buchet de flori.

Oana Roman s-a arătat extrem de impresionată de cadoul primit, mai ales că a venit la finalul unei zile destul de încărcate. Aceasta a postat pe Instagram cadoul și a ținut să îi mulțumească fostului soț.

„Am avut o zi groaznică și am ajuns acasă și am găsit asta…Și acum plâng în hohote de bucurie pentru că îmi doream mult de tot să-mi schimb telefonul. Mulțumesc Marius Elisei din toată inima mea ruptă în bucăți, dar plină de iubire”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Oana Roma și Marius Elisei, pași spre împăcare

Se pare că despărțirea i-a făcut pe Oana Roman și Marius Elisei să realizeze că viața este destul de grea în absența celuilalt. După o perioadă zbuciumată cei doi par că fac pași spre împăcare și își doresc să formeze din nou o familie.

„La două, trei zile îi ofer flori, pentru că așa simt și pe lângă asta merită să… mă rog, e ok să oferi flori persoanei pentru care ai ceva. Da, am iubit-o și o iubesc pe Oana în continuare. I-am și spus asta. Nu am cum să uit o persoană sau să spun că nu iubesc o persoană după 8 ani. Pot să spun că da (n.r. dacă e mult mai frumoasă relația lor după divorț). Este mult mai ok. Dar se poate și mai bine. Evident că, după o asemenea întâmplare, nu se poate regla totul peste noapte”, a declarat Marius Elisei, la Antena Stars.

