Oana Roman își va petrece Paștele cu mama ei. Este incredibil cu arată Mioara, după doar o lună de tratament. FOTO

După o lună petrecută într-un centru medical de recuperare, Mioara Roman a ajuns, împreună cu fiica sa, Oana, acasă, pentru a petrecere Paștele alături de familia ei.

Vedeta a anunțat externarea printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, la care a adăugat o poză cu Mioara în care se vede cu ochiul liber că arată mult mai bine.

Citește și: Cum se simte Mioara Roman în centrul pentru vârstnici, unde a fost internată de fiicele sale

„Înainte ca mama sa facă recuperare nu era f bine si nu arăta ok. Sunt mandra ca după 1 luna de tratament mama arata asa la 81 de ani.

Azi am mers împreună la coafor și mi s a părut atat de eleganta și distinsa și mult mai în formă. I-am făcut cadou de ziua ei acest sacou superb și am avut o mare placere sa ne facă Isa o poza.

E o poza făcută în zi Sfânta și sunt tare liniștita în suflet ca mama e bine și fac pentru ea tot ce pot”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Care sunt bolile de care suferă Mioara Roman

La începutul anului 2021, Oana Roman lămurea pe toată lumea cu privire la starea de sănătate și istoricul medical al mamei sale, care suferă de mai multe afecțiuni.

„Mama are multe afecțiuni, dacă o vezi nu o recunoști. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-și folosească o mână!

E greu, nu ești pregătit! Tata știe, dar ce poate să facă? Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viața. Mama are boală degenarativă ce nu poate fi controlată”, declara Oana Roman, în luna ianuarie înainte de a își interna ultima dată mama în spital.

Nu rata: Cum a reacționat Mioara Roman, după ce fetele sale au decis să o interneze timp de o lună într-un centru pentru vârstnici: „E foarte încântată”