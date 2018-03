Marina Almășan a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în ziua în care a murit Andrei Gheorghe și a mărturisit că jurnalistul fusese refuzat de TVR, după ce aceasta îl propusese să fie coprezentator alături de ea, în emisiunea .

Oana Roman a dezbătut acest subiect în emisiunea pe care o moderează pe viva.ro și consideră că Marina Almășan a greșit, făcând acea afirmație, iar TVR trebuie să ia măsuri cu privire la mărturisirile ei.

“Afirmatiile publice legate de negocieri pt emisiuni nu sunt ok. Mi se pare ca Marina Almasan a facut o greseala gravisima. Nu cred ca trebuia sa faca asta doar pentru a-si aroga un titlu de glorie pentru ca asta a fost in capul ei. Am discutat astazi cu cineva din TVR si mi-a dat dreptate. Marina Almasan a gresit grav. Nu trebuia sa faca acest lucru. Cei de la TVR trebuie sa ia o pozitie. Ea nu este de capul ei, TVR trebuie sa ia atitudine cu privire la ce a spus ea. Faptul ca Andrei Gheorghe nu mai avea loc in mass media romaneasca mi se pare un lucru foarte urat. Mai sunt oameni de calitate, dar din ce in ce mai putin. Pentru ca la tv primeaza compromisurile. Primeaza compromisurile si credeti-ma, am trait asta pe pielea mea. Andrei Gheorghe nu stia sa faca niciun fel de compromis. Asa cum nici eu nu stiu sa fac, de aia nu am rezistat la TV. Andrei Gheorghe nu a vrut sa renunte la libertatea lui si asta l-a costat. Nu mai avea loc nicaieri. Nici la tv, nici la radio. Cred ca este un lucru care l-a macinat. Cred ca asta a dus la plecarea lui dintre noi mult prea devreme. El spunea ca iubeste libertatea si ca nu vrea sa se vanda nimanui”, sunt cuvinte spuse de Oana Roman în emisiunea pe care o moderează pe viva.ro.

Mesajul postat de Marina Almășan