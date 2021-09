Oana Roman, schimbare radicală de look! Cum a apărut vedeta pe covorul roșu. „Atipic pentru mine”

În ultima perioadă, Oana Roman și-a obișnuit fanii cu tot felul de apariții nonconformiste, în care perucile pe care le poartă sunt elementul principal, însă de această dată vedeta a simțit nevoia de o schimbare și a abortat un cu totul alt stil, de bad girl. Internauții au apreciat apariția vedetei.

Oana Roman și-a surprins fanii din mediul online cu o schimbare radicale de look. Aceasta a renunțat la rochițe și la machiajul girly și a adoptat un cu totul al stil. Pentru petrecerea Viva din această seară, vedeta a mers pe un look gothic, care o prinde foarte bine. Apariția acesteia de pe covorul roșu a luat pe multă lume prin surprindere. (CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN A DAT CĂRȚILE PE FAȚĂ! AR PUTEA SAU NU SĂ TREACĂ VEDETA PESTE INFIDELITATE?!)

Partenera lui Marius Elisei a ales o ținută în ton cu tema evenimentului (Extravaganța) și a abordat un look diferit. Aceasta a purtat o ținută all black, din două piese, care îi subliniază perfect formele și îi pune în evidență silueta. Machiajul ales a fost unul puternic, în nuanțe de negru și mov, iar coafura inedită a completat întreg look-ul

„Machiaj atipic pentru mine, pentru un look special. Redy. Extravaganța mood. Am ales mov. Pentru un look altfel în ton cu tema Extravaganța”, a spus Oana Roman, despre noul ei look.

Oana Roman și Marius Elisei, planuri de nuntă

După recenta împăcare, relația Oanei Roman și a lui Marius Elisei pare să meargă perfect. Mai mult, vedeta chiar se pregătește să îmbrace din nou rochia de mireasă, iar Marius Elisei este nerăbdător să ajungă iar în fața altarului. Potrivit declarațiilor acesteia, între ei va exista o reînnoire a jurămintelor, nu o cununie civilă.

„Eu am divorțat, dar nu am apucat să-mi schimb actele. Nu cred că e cazul să ne recăsătorim civil. Părintele mi-a zis: «Eu slujba de dezlegare nu v-am făcut». Nu cred că mai e căzul să facem alte hârtii. Doar la biserică o să ne reînnoim jurămintele.

Și vreau să fac și o petrecere mare și să-mi fac o rochie cum vreau eu. Eu la nuntă de abia mă operasem și rochia mi-a făcut-o sor-mea, dar nu a fost cum am visat eu. Acum îmi fac o rochie învoire sau roz pudră. Sper să ne ajute Dumnezeu să am timp să o facem anul acesta, prin septembrie”, a declarat Oana Roman.

