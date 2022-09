Oana Roman și Marius Elisei și-au mai dat o șansă, dar nu se recăsătoresc! Care este motivul

Oana Roman și Marius Elisei au luat decizia de a se împăca și de a încerca să repare lucrurile dintre ei, însă, dacă cei care o urmăresc se așteptau să aibă loc o nouă nuntă, iată că fiica lui Petre Roman a dat vestea momentului. Aceasta nu este dispusă să mai îmbrace rochia de mireasă și are un motiv foarte bine întemeiat.

Deși s-au căsătorit în 2014 și au împreună o fiică minunată, Oana și Marius au trecut prin multe momente critice împreună. Relația lor a fost pusă de multe ori sub semnul întrebării, tocmai de aceea fanilor nu le-a venit să creadă că cei doi au mai dat o nouă șansă poveștii de iubire.

Oana Roman refuză să mai facă nunta cu Marius Elisei

Deși au decis că cel mai bine ar fi ca amândoi să treacă peste tot ce a fost și să aibă parte de un nou început, Oana Roman i-a uimit pe fani în momentul în care a anunțat că nu dorește să mai îmbrace rochia de mireasă alături de Marius Elisei. Cei doi se simt atât de bine împreună în această ipostază, încât refuză să se mai căsătorească legal, așa cum era de așteptat.

Principalul motiv pentru care Oana nu își mai dorește o astfel de oficializare îl reprezintă eventualele certuri care ar putea apărea pe viitor, iar o despărțire ar fi mult mai ușoară dacă nu ar implica și un divorț. De asemenea, fiica lui Petre Roman susține că s-ar obosi degeaba să organizeze orice fel de petrecere, deoarece consideră că nu s-ar bucura de ea absolut deloc.

„Da, la noi așa e, suntem bine, după aceea iar nu mai suntem bine, după aceea iar suntem bine, când sus când jos, las lucrurile să meargă așa de la sine și vom vedea. Am vrut să fac o petrecere și m-am lăsat păgubașă, pentru că nu mai am chef să stau să organizez. Până la urmă se bucură mai mult ceilalți decât mine și am renunțat complet pentru că nu am chef să organizez niciun party. Nu (n.r. nu au de gând să se recăsătorească), actele oricum nu schimbă lucrurile cu nimic. Eu oricum păstrasem și numele meu”, a declarat Oana Roman pentru Impact.ro.