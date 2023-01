Oana Roman, supărată chiar de ziua ei! Mesajul dur al vedetei ,,Am obosit”

Ieri, 7 ianuarie, creștin ortodocșii și-au sărbătorit onomastica, cu ocazia zilei de Sfântul Ion. Oana Roman a fost una dintre sărbătorite, însă se pare că cineva i-a stricat ziua. Ajunsă la capătul răbdărilor, ea a postat un mesaj dur pe rețelele de socializare.

Oana Roman și-a celebrat ieri ziua numelui. Deși a primit o sumedenie de urări din partea fanilor, se pare că fiica lui Petre Roman a simțit nevoia să publice un mesaj destul de aspru. Ziua a început bine pentru Oana, cel puțin aceasta este impresia pe care ea a vrut să le-o lase celor care îi urmăresc activitatea din mediul online.

Sărbătorita a ales să își petreacă onomastica alături de familia lui Pepe, alături de care susținea că se simte foarte bine și care are un loc special în sufletul ei.

Printre altele, tot ieri, partenera de viață a lui Marius Elisei a postat pe Instagram o poză cu ea la malul mării, în care povestea și cum i-a fost ales numele.

„Poza asta e preferata mea. Cel mai frumos apus lângă mare. Acolo sunt cea mai fericită. Tata și-a dorit să fiu Ioana și părintele Nițu m-a botezat cu numele Sfântului. Deși tata mi-a zis mereu Oana sau Onuța eu sunt Ioana Sabina! Sfântul Ioan e „cel mai mare om născut din femeie” așa spunea Iisus. Să fiți binecuvântați cu toții cei botezați cu numele marelui Sfânt Ioan. Doamne ajută!”, a scris ea pe social media.

Ce mesaj dur a postat Oana Roman

Nu știm exact care a fost picătura care a umplut paharul în ceea ce o privește pe brunetă, însă, conform spuselor ei, nu a mai putut îndura răutatea celor din jur. Vedeta s-a simțit copleșită de criticile oamenilor și a vrut să se deschidă în fața urmăritorilor săi, mărturisindu-le că are nevoie de o pauză.

”Știți că sunt sinceră cu voi. Azi este ziua mea de nume și nu, azi nu am chef de nimic. Pur și simplu am obosit. Vacanța asta de iarnă m-a secat de puteri. Și am obosit de atâta răutate, de atâta ură, de atât dispreț, de atâtea glume proaste, de atâta frustrare, de atât primitivism, de atâția neoameni. Am obosit! Măcar un pic iau pauză. Mulțumesc pentru urări”, a scris Oana Roman, pe pagina sa de Instagram.