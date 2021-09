Oana Roman, tot mai îngrijorată pentru mama ei. Starea Mioarei Roman s-a agravat „Tata știe”

Oana Roman este total îngrijorată pentru starea de sănătate a mamei ei. Aceasta are nevoie din nou de spitalizare. Influencerița spune că Petre Roman știe despre toate aceste problem, însă nu poate face nimic.

Mioara Roman, în vârstă de 81 de ani, are o formă gravă a bolii Parkinson. Fosta soție a lui Petre Roman a trecut prin două operații în doar o singură lună.Oana Roman a spus de curând că mama ei a ajuns din nou pe mâinile medicilor.

Oana a declarat că mama ei nu-și mai poate mișca o mână. Bruneta a internat-o imediat într-o clinică privată pentru a beneficia de cel mai bun tratament.

Oana Roman și-a vizitat mama de curând la clinică și s-a bucurat să-și anunțe urmăritorii că aceasta se simte mai bine.

„Am ieşit cu mama la o cola… Este încă la recuperare şi merge înspre bine.”, a scris Oana Roman pe Instastory.

Ajunsă la vârsta de 81 de ani, Mioara Roman suferă de Parkinson și are nevoie în permanenţă de cineva care să o ajute. Oana Roman a dezvăluit că tatăl său cunoaște toate problemele, dar nu are cu ce să o ajute.

„Mama are multe afecțiuni, dacă o vezi nu o recunoști. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-și folosească o mână!

E greu, nu ești pregătit! Tata știe, dar ce poate să facă? Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viața. Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”, a mărturisit Oana Roman în cadrul unei emisiuni TV.

Sursă foto: Instagram