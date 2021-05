Oana și Viorel Lis se pregătesc să devină părinți! Cei doi au început să amenajeze camera copilului. „Toate lucrurile astea trebuie pregătite din timp”

Oana și Viorel Lis au făcut pasul cel mare. Cei doi se pregătesc să devină părinți, iar acest lucru le-a adus multă bucurie. După lungi discuții și demersuri greoaie, Oana a anunțat că i-a fost aprobat certificatul de părinte adoptator.

Oana este în culmea fericirii și visul ei de mulți ani este pe cale să se îndeplinească. Vedeta a mărturisit că este extrem de mulțumită de faptul că a făcut tot ce a ținut de ea ca acest lucru să se întâmple. Acum rămâne doar să aștepte telefonul care o va anunța că este, în sfârșit, mămică.

„Mi-am luat certificatul de părinte adoptator. Eu când am luat era pe doi ani. Am înțeles că s-a schimbat legea și acum e valabil cinci ani și al meu. Acum este un program pe calculator care e în funcție și de profilul meu psihologic și aștept. Am stat până la 40 de ani de ani fără copil, pot să mai aștept și sunt convinsă că se va întâmpla lucrul ăsta. Eu dacă pornesc la un drum nu mai dau în spate. Sunt convinsă că la anul voi fi mămică”, a declarat Oana Lis, pentru Redacția.ro.

Pregătiri pentru momentul cel mare

Oana și Viorel Lis deja au început pregătirile. Cei doi au amenajat camera copilului și așteaptă cu nerăbdare momentul în care acesta va ajunge în casa lor. Oana Lis nu este pretențioasă și pentru ea nu contează dacă va avea un băiețel sau o fetiță, cel mai important lucru este că se află la doar un pas de a-și îndeplini visul.

„În opțiunile mele sunt și băiat și fetiță. O mamă care adoptă e la fel ca o mamă care naște. Poate tu-ți dorești băiat sau fată, dar ce vrea Dumnezeu. Am emoții când mă gândesc la lucrul ăsta. Mă bucur de perioada asta și am început să fac schimbări prin casă, să fac loc în dulap. Și Viorel a cedat locul lui, acolo să doarmă copilul. Toate lucrurile astea trebuie pregătite din timp”, a mai spus Oana Lis, pentru sursa citată.

