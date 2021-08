Oana Sîrbu, la un an de la moartea mamei sale: ”Comunic în altă dimensiune cu ea”

Oana Sîrbu a făcut o serie de mărturisiri din viața personală, legate de familie. Anul 2020 nu a fost deloc unul ușor pentru actriță, deorece a pierdut oameni dragi.

Anul 2020 nu a fost deloc ușor pentru actrița Oana Sîrbu. Aceasta a pierdut cea mai dragă ființă din viața ei, și anume mama, dar și alte persoane apropiate ei. În cadrul unui interviu, actrița din ”Liceenii„ a vorbit despre momentele grele prin care a trecut. În prezent, cel care îi alină din suferință este tatăl ei în vârstă de 86 de ani. Mama ei avea probleme de sănătate de ceva timp, însă s-au agravat. În luna august a acestui an se împlinește un an de când cea care i-a dat viață actriței nu se mai află printre noi.

”Tata are 86 de ani, este bine acum, am rămas doar cu el. Anul trecut a măturat un val de oameni dragi din familia mea. Un val de oameni trecuți de prima tinerețe. Am fost foarte legată de părinții mei, chiar dacă ei nu m-au lăsat să cânt. Am un frate mai mare cu 10 ani decât mine”, a mărturisit Oana Sîrbu.

Oana Sîrbu simte prezența mamei sale în fiecare zi

De asemenea, Oana Sîrbu nu o uită nicio secundă pe care care a crescut-o și i-a fost alături, zicând despre aceasta că îi simte prezența zi de zi.

„Problemele cu ea au început în urmă cu câțiva ani, vârsta și-a spus practic cuvântul. Am ajutat cât am putut pe partea medicală. Anul acesta, în august, se face un an de când mama a murit.

O lună am încercat s-o salvez, dar nu s-a mai putut face nimic, împlinea 87 de ani. Eu nu pot să vorbesc despre mama. O văd în fața mea, în spatele meu zâmbind, râzând, în cele mai frumoase haine ale ei. Am și eu acasă câteva haine de-ale ei. O văd și în mutra fratelui meu, care seamănă leit cu ea! E acolo încontinuu! Comunic în altă dimensiune cu ea”, a mai povestit ea în cadrul emisiunii de la Prima TV.

sursă foto: capturi video Youtube