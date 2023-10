Oana Zăvoranu, declarație de dragoste pentru Alex Ashraf în plin scandal de divorț: „Ești sufletul meu pereche”

Dacă în urmă cu doar câteva zile, Oana Zăvoranu și Alex Ashraf purtau un război deschis și își anunțau divorțul, se pare că acum au revenit la sentimente mai bune și o împăcare se întrezărește la orizont. Bruneta a dat senzația că a uitat de toate acuzațiile grele pe care i le-a adus bărbatului și acum a trecut la declarații de dragoste. Ultima postare făcută de Oana Zăvoranu a luat prin surprindere pe toată lumea.

După mai bine de șapte ani de căsnicie și zece de relație, Oana Zăvoranu și Alex Ashraf își anunțau divorțul. Vedeta nu s-a sfiit și a dat tot din casă, spunând că a fost înșelată de partener, care s-ar fi mutat deja în casa amantei. După „trădare”, bruneta a început o serie de acuzații dure la adresa partenerului, spunând atât că actuala iubită este lucrătoare sexuală, cât și că i-a furat banii pentru a o „tuna” pe domnișoară. Însă, acum vedeta pare că a uitat de tot.

„Ești sufletul meu pereche”

După tot șirul de acuzații pe care le-au lansat unul la adresa celuilalt, Oana Zăvoranu, cel puțin, pare că a revenit la sentimente mai bune. Aceasta și-a uimit fanii din mediul online cu ultima postare pe care a făcut-o.

Mai exact, Oana Zăvoranu a publicat o fotografie de cuplu, în care apare alături de Alex Ashraf. Mai mult, imaginea a fost însoțită de o adevărată declarație de dragoste. Vedeta a spus că bărbatul este sufletul ei pereche, dar și că destinul i-a adus împreună, semn ca a uitat de toată supărarea și că poate își dorește o împăcare.

„Wow…nu știu dacă știi…ești sufletul meu geamăn și sufletul meu pereche. Pe soartă și pe destin”, a scris Oana Zăvoranu, în dreptul fotografiei de cuplu.

Pentru moment, Alex Ashraf nu a avut o reacție în legătură cu postarea făcută de Oana Zăvoranu. Rămâne de văzut dacă și acesta este pe aceeași lungime de undă și dacă o să urmeze o împăcare.

„L-am luat în brațe”

În urmă cu doar câteva zile, Oana Zăvoranu părea că nu își mai dorește o împăcare și că este gata să meargă mai departe și să uite de tot de cel care i-a fost alături în ultimii zece ani.

Însă, declarațiile ei făcute recent, arată că vedeta a revenit la sentimente mai bune. Aceasta a mărturisit că deși a răbufnit la adresa fostului partener nu îl poate uita așa repede. Mai mult, bruneta a declarat că nici măcar nu îi poartă pică pentru ce s-a întâmplat, arătându-se acum extrem de înțelegătoare.

“Nu ne-am împăcat, dar asta nu înseamnă că îl urăsc. Aproape 10 ani de relație pasională nu ți-i poate lua nimeni. Când simt că mi-e puțin dor, fac asta, este încă soțul meu. Am zis că nu voi face scandal niciodată cu el. Am răbufnit pentru că am strâns prea multe. L-am ciufulit cu o mână pentru că m-a rănit cumplit, iar cu cealaltă l-am luat în brațe”, a declarat Oana Zăvoranu, potrivit fanatik.ro.