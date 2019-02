Oana Zăvoranu, din nou pe mâna medicilor! Lansează o nouă modă: “E a noua operație”

Oana Zăvoranu este una dintre cele mai controversate vedete din showbizul autohton, nu ține cont de absolut nimeni atunci când vrea să facă vreo modificare în viața personală, profesională sau chiar la aspectul ei fizic. De această dată, bruneta este decisă să treacă complet pe natural, nu vrea să mai aibă pic de plastic, astfel că își va micșora sânii.

Mai mult decât atât, vrea să lanseze o nouă modă, toate fetele să își scoată silicoanele. „Stăteam și mă gândeam…cred că e a 9-a operație! Am început să mă operez pentru a ajunge în punctul în care voi ajunge mâine. Este o liposucție, eu nu mai am silicoane, nu mai am plastic. Singurul botox pe care îl mai am acum este la păr. La sprâncene am avut tatuaj și mi le „detatuez”. Noi pentru că nu am avut de lucru, ne-am pus sâni, ne-am tatuat la sprâncene dar ajungem să ne dorim ceea ce aveam când eram naturali.

Domnișoarelor, gândiți-vă foarte bine înainte de a vă face o procedură. Din sânii mei naturali, pentru că sunt mai mari decât mi-aș dori eu, vreau să fac niște sâni mai mici.

O să lansez o nouă modă, o să-și scoată toate fetele silicoanele. Cum ne-a făcut mami cu tati! Voi avea sânii mici, fermi și naturali” a povestit Oana Zăvoranu.

Oana Zăvoranu a negat că participă la “Exatlon”

“Se tot auzea că mergi la «Exatlon»… e adevărat? Te-ai duce? Războinici sau faimoși?” este mesajul pe care i l-a scris un fan vedetei pe Instagram Story. Ca să pună punct speculațiilor pe marginea acestui subiect, Oana Zăvoranu i-a răspuns și a făcut publice explicațiile ei pe cunoscuta rețea de socializare. “O mizerie mincinoasă! Nu m-aș duce niciodată în asemenea emisiuni de umilință… Au făcut asta pentru a-și face reclamă pe numele meu. Nu a fost niciodată pusă problema asta, a fost o minciună sfruntată… niciodată”, a răspuns extravaganta artistă.

Întrebată dacă are o prietenă cea mai bună, Oana Zăvoranu a răspuns negativ, mărturisind că soțul ei este cel care ține locul unei astfel de persoane și nu numai. În plus, a mai spus actrița, i-a displăcut dintotdeauna să fie nevoită să aibă discuții cu anumite persoane care ar fi vrut să-i fie prietene.

“Nu, îl am pe soțul meu care le înglobează pe toate… soț, prieten, tată, mamă, frate… și mă simt superb așa… Niciodată nu mi-a plăcut să trebuiască să port zeci de discuții cu tot felul de amice… Interveneau mereu gelozii absurde între ele… Pfff… n-am eu răbdare de așa ceva… Sunt mai singuratică uneori… am momente lungi când simt nevoia să fiu lăsată în pace”, a mărturisit Oana Zăvoranu.