Oana Zăvoranu, foc și pară pe cei care o acuză că are operații estetice la față. Ce replici dure le-a dat “Querida” răutăcioșilor

Oana Zăvoranu a luat foc pe cei care o acuză ca are foarte multe operații estetice la nivel facial. „Querida” nu a mai rezistat tensiunii provocate de admiratori și a izbucnit în mediul online. Fosta soție a lui Pepe i-a făcut cu ou și cu oțet pe toți cei care spun că și-a schimbat fizionomia.

Oana Zăvoranu are 49 de ani, însă felul în care arată nu-i justifică deloc vârsta din buletin. Până în prezent, actrița a reușit să se mențină în formă, cu toate că gurile rele spun adesea că a apelat la medicul estetician. Obosită deja de întrebările legate de acest subiect, fosta soție a lui Pepe a hotărât să dea cărțile pe față și le-a răspuns acid celor care sunt măcinați de acest aspect.

Oana Zăvoranu a izbucnit și i-a jignit pe cei care spun că și-a schimbat fizionomia

Aproape toate femeile din România calcă pragul medicilor esteticieni pentru schimbări de înfățișare. Chiar dacă mai multe nume mari au dat startul acestui trend, Oana Zăvoranu, se pare, că are o părere total diferită despre acest lucru. Adesea, internauții o acuză că și-a schimbat fizionomia din cauza operațiilor estetice, însă „Querida” neagă vehement acest lucru și le răspunde acid curioșilor la controversata întrebare.

Directă de fel și fără să stea pe gânduri, vedeta a mărturisit că atunci când va hotărî să apeleze la astfel de intervenții, îi va anunța pe fani. De altfel, aceasta a izbucnit și le-a vorbit destul de jignitor celor care i-au adus acuzații de acest fel.

„Fizionomia unui om se referă la fața lui. Când am spus că nu am operații la față, da, nu am operații la față. Ia puneți niște poze cu mine înainte și prin 2.000 când apăream eu la Tv. Operații la față sunt operații menite să-ți schimbe fizionomia dacă le forjezi.

Dacă aș fi avut operații la față, n-aș fi zis? Păi care era problema, mi le făceam pe banii cuiva?Da, spuneam, bă frate mi-am făcut un lifting. Când o să-mi fac lifting, că poate o să trebuiască să-și fac, o să vă zic.

Păi ce, n-o să mă vedeți bandajată? Păi ce, eu stau în casă permelită cu lunile așa și mă ascundeam? S**i banana, nu mi-am schimbat nicio fizionomie, prostule! Fizionomie înseamnă față. A, da, mi-am făcut operații, 8 sau 9, schimbări de silicoane, am vrut să am toate modelele de ț**e.”, a spus Oana Zăvoranu într-un video pe TikTok.