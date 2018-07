Oana Zăvoranu face mărturii cutremurătoare despre o anumită perioadă din viața ei în care, spune ea, a fost pe punctul de a-și ucide soțul. Vedeta a scos la iveală cele mai cumplite stări prin care a trecut și a recunoscut că devenise satanistă.

Oana Zăvoranu a recunoscut că a fost o perioadă în viața ei în care mintea i-a fost încețoșatăd e gânduri negre și a fost pe punctul de a comite gesturi foarte grave dacă nu ar fi fost oprită la timp.

„Am avut un derapaj și mi-am indus că sunt fata lui Lucifer că nu mă înțelegea nici mama, nimeni. Am dat toate icoanele, pe stilul lui Lucifer, fiul izgonit. Casa mea era neagră. Mi-a fost greu, eu trăiam în acea întunecime, am făcut pactul cu Diavolul, mi-am scris numele cu sânge, am crezut că m-a abandonat Dumnezeu. M-am dus de urgență la spital că îmi era rău. M-a bufnit plânsul în timp ce mă îmbrăcau. Când mă băgau în ambulanță am zis Doamne, iartă-mă pentru ce am făcut. Am promis că schimb toată casa. Eram satanistă, nu făceam sacrificii de animale pentru că sunt iubitoare. M-am autodistrus, știu ce înseamnă să auzi voci. Era să îl omor pe Alex, m-am uitat pe camerele de supraveghere, mă plimbam cu cuțitul prin casă, nu știam ce e cu mine. Eram o persoană posedată, a doua zi nu îmi aduceam aminte nimic. Moartea lui Marty m-a devastat”, a povestit Oana Zăvoranu, la Răi Da Buni.

Oana a mai povestit cum a investit banii primiți de la mama ei.

„Era să nu mai primesc nimic, ea și-a dat seama că se întâmplă ceva la firmă. Avea niște asociați care au făcut o firmă fantomă. Nu avea bani pentru că toți banii se duceau în acel offshore, eu cu greu am reușit să pun mâna pe ceva. Aveam bani puși departe ca să deschid succesiunea, altfel se ducea averea la Gigicu. Taxa de timbru a fost 35.000 de euro la notar. Tu dacă nu ai bani ca să accepți succesiunea rămâi cu nimic. Am reușit, cu umilințe și răni sufletești, am rămas cu 1.175.000 de euro. Banii aștia i-am investit 400.000 în renovarea apartamentului, care era negru înainte. Am schimbat absolut totul. Mi-am cumpărat o mașină am investit 400.000 de euro în parfum, care este un real succes și am băgat 1.100.000 în clinică, care a început să producă. Sunt pe punctul de a-mi tripla averea, am momente în care cred că acei bani sunt blestemați. Am învățat să mă controlez mult mai mult, am rămas același copil, dar acum sunt cu ochii mult mai deschiși”, a mărturisit Oana Zăvoranu.