Oana Zăvoranu și-a scos silicoanele. Cum a apărut la avanpremiera serialului în care joacă la Antena 1

Miercuri, 4 septembrie, a avut loc avanpremiera primului episod al noului serial marca Antena 1, „Sacrificiul”, unde joacă și Oana Zăvoranu. Bruneta interpretează personajul „Diva”, care se aseaănă foarte mult cu caracterul ei. Serialul ”Sacrificiul” este un „family drama” cu un scenariu bazat pe fapte reale declarate istoric, dar şi pe fapte reale povestite de cunoscuţi.

Evenimentul a avut loc la Mogoșoaia și au fost prezente mai multe vedete. Oana Zăvoranu a apărut pe covorul roșu într-o ținută extrem de sexy, așa cum ne-a obișnuit. A purtat o rochie scurtă, cu volane în partea de jos, nelipsind decolteul, care nu era foarte generos, deoarece a decis să renunțe definitiv la silicoane în urmă cu puțină vreme.

„Sunt foarte conștientă în acest moment de toate atuurile pe care le posed. De aceea sunt ok cu mine să îmi arăt diverse părți ale corpului, fără probleme, nu că să demonstrez cuiva, ceva, ci că să arăt că se poate să fii cool și fără 8548 de mii de intervențîi chirurgicale, sau artificii gen unghii lungi și false, kile de extensii sau de buze, 379 de rânduri de brizz-brizz-uri de împopoțoneală pe tine.

Să faci niște masaje sau proceduri non invazive de câteva ori pe săptămână,( n-ai scuză că ți-e lene, n-ai bani sau n-ai timp, că timp să bârfești sau să scrii mesaje de pe unele conturi, inclusiv pe-al meu) să te cremuiesti zilnic, inclusiv seară înainte de culcare, chiar dacă îți cad ochii în gură, să ai grijă de dinții tăi, să îi speli și să îi faci decenți la un stomatolog, dar nu faianțe că ale lui Hâț (Dorian Popa n.r), n-am nimic cu el dar nu ii suport dinții. Să te demachiezi obligatoriu înainte de somn…mai am și alte reguli care mă țîn așa frumoasă, dar poate în altă postare. A..și să îți faci o dată pe an, un pic de botox în frunte…ATÂT ! Trec pentru mezoterapie și alte chestii non invazive de câte ori pot și e cazul, la dr. meu, care mi-a scos și silicoanele că am vrut eu”, a scris Oana Zăvoranu pe contul personal de Instagram.

Oana Zăvoranu s-a pregătit temeinic pentru acest rol

„Pentru personajul în sine fac ce fac mereu: trăiesc cu el o viață paralelă, o iubesc pe Diva, o înțeleg, o apăr indiferent de ce face rău sau bun și creez situații astfel încât personajul meu să devină în timp bârfit, iubit, contestat, scandalos, excentric, blamat, copiat, adulat, iertat și înțeles chiar dacă face nenorociri, pentru că ea are voie!

Mi-am construit în mintea mea stilul vestimentar al personajului meu, mi-am cumpărat câteva haine pentru rolul Divei, totodată lucrez la linia mea de haine, iar o parte din hainele cu care filmez vor face parte din colecția creată de mine. Încerc să fiu cât mai naturală și îmi doresc ca ceea ce e în viața reală să aibă legătură cu ceea ce se va vedea pe micile ecrane. De asemenea, acord atenție aspectului meu fizic și am început să merg la masaje și alte proceduri corporale”, povestește Oana Zăvoranu.