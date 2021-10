Octavian Jurma, predicție înfiorătoare: “Dacă nu declarăm stare de urgență, vom căra morții în camioane”

Octavian Jurma, medic și cercetător în Timișoara, cel care a făcut predicții dovedite corecte ale evoluției pandemiei, avertizează că, fără lockdown, situația din unitățile medicale din România se va înrăutăți și mai mult, iar numărul de decese va continua să crească.

Anunțul lui Octavian Jurma vine în ziua în care Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a raportat 423 de decese ale unor pacienți infectați cu COVID, în ultimele 24 de ore. Medicul solicită autorităților introducerea stării de urgență, în caz contrat România va ajunge să care morții în camioane.

“Declararea stării de urgenţă este singura noastră şansă, altfel vom căra morţii în camioane. Am ajuns în momentul Lombardia, pentru că am negat pandemia. Lumea are nevoie de un șoc pentru a se trezi din beția de peste vară. Și acesta ar fi un semnal în străinătate că situația este foarte gravă”, a spus Octavian Jurma, potrivit Antena 3.

Octavian Jurma: „Numărul de decese va continua să crească”

Octavian Jurma anticipează că, în caz că nu luăm măsuri urgente, vom avea săptămâni și cu peste 100.000 de infectări, ceea ce va genera un număr imens de decese.

“În următoarea perioadă, ne vom uita la săptămâni cu peste 100.000 de cazuri pe săptămână, la o rată de detecţie confirmată atât de autorităţi cât şi de studii independente de 5 la 1, înseamnă 500.000 de cazuri pe săptămână, deci un milion de cazuri în următoarele două săptămâni sunt inevitabile, indiferent ce măsuri luăm. Din păcate acestea se vor traduce la o mortalitate de 1% cât avem acum în România, în jurul a 10.000 de decese. Probabil că vom detecta dintre ele doar vreo 5.000. Vedem că săptămâna aceasta vom depăşi 3.000 de decese, probabil săptămâna viitoare la fel, deci sunt nişte estimări care sunt destul de conservatoare. Din păcate, numărul de decese va continua să crească, indiferent de facem astăzi”, a mai spus Octavian Jurma.

