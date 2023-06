„Oferta” TAROM pentru a duce cenușa lui Stephan Pelger în Germania: „Mai scoateți din haine și băgați urna”. Dialog ireal cu angajații companiei aeriene din România. EXCLUSIV

Multe vedete autohtone au participat astăzi la slujba de comemorare a lui Stephan Pelger. Designerul, care s-a sinucis pe 8 iunie 2023, a fost plâns de zeci de persoane, care nu-și pot reveni, nici acum, din șocul veștii cutremurătoare. Bolnavă de cancer și destul de în vârstă, mama creatorului de modă a venit special din Germania pentru a lua cenușa fiului său. Va mai zăbovi câteva zile în țară, apoi se va întoarce acasă. CANCAN.RO a aflat modalitatea sinistră prin care cenușa va fi transportată, care sunt formalitățile și cât costă.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Stephan Pelger a fost înfiat la o vârstă fragedă. Regretatul designer nu a ascuns niciodată acest lucru, dimpotrivă, a vorbit mereu cu mândrie despre familia în care a ajuns și care l-a crescut. (VEZI TOATE DETALIILE AICI)

Mama lui Stephan Pelger a venit din Germania să ia parte la slujba oficiată în memoria vedetei. Deși starea ei de sănătate nu este una bună, femeia nu a putut sta acasă. După ceremomie, se va întoarce acasă, dar va lua cu ea și urna cu cenușa fiului său.

În urmă cu doar câteva ore, pe adresa [email protected], unul dintre cititorii site-ului a explicat cum se poate face transferul cu avionul în această situație. Potrivit declarațiilor sale, la compania TAROM nu există nicio regulă în acest sens, iar pasagerul care vrea să transporte cenușa unei rude în afara țării o poate face… în bagajul de cală.

„Am fost într-o situație identică acum o lună, când a trebuit să duc cenușa tatălui meu la Frankfurt. M-am interesat la Tarom care este procedura, iar răspunsul pur și simplu m-a șocat. Pentru că nu există nicio regulă în acest sens, TAROM-UL nu percepe nicio taxă. Asta-i partea bună. Partea proastă este faptul că a trebuit să înfășor urna tatălui meu într-o folie, în așa fel încât să nu se verse, apoi, să o bag în bagaj. A trebuit și să renunț la o mare parte din hainele cu care venisem în țară pentru tristul eveniment, ca să fac loc urnei, în bagaj. Da, ați înțeles bine. Am dus urna tatălui meu în bagajul de cală. Pe troller mi-a fost pus un sticker cu Fragil, iar la securitate mi-au cerut actul de deces al tatălui. Același lucru va trebuie să-l facă și mama lui Stephan Pelger. Am stat cu un stres imens până am ajuns, mi-a fost atât de frică să nu se spargă urna”, a declarat cititorul pentru CANCAN.RO.

Mama lui Stephan Pelger, sfâșiată de durere la slujba de comemorare a fiului său

Cea care l-a crescut pe regretatul creator de modă abia și-a putut stăpâni emoțiile, totuși a făcut câteva declarații presei. Și-a adus aminte cât de greu i-a fost să-l adopte pe Stephan, dar și ce frumoase au fost momentele petrecute alături de el.

„Încă mă simt bine, dar o să dureze până o să realizez. Încă nu am realizat că Stephan, copilul nostru înfiat…a fost copilul nostru înfiat (…) Acum un an…noi atunci l-am văzut unde stătea și o săptămână mai târziu l-am avut în casă. Gândiți-vă la asta, în Germania o săptămână durează o înfiere, aici durează doi ani”, a mărturisit femeia îndurerată.