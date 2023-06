Olăroiu Jr., datorii de 20 de milioane de euro! Patronul fostului hotel Mamaia nu se descurcă prea bine în afaceri

Antonio Daniel Olăroiu, fiul celebrului antrenor Cosmin Olăroiu, și partenera lui par că nu se prea pricep la afaceri. Cei doi sunt acționarii societății care a transformat fostul hotel Mamaia într-un complex rezidențial cu apartamente de vacanță. Investiția făcută a fost una serioasă, apartamentele s-au vândut, însă firma are datorii de 20 de milioane de euro, o sumă aproape dublă față de datoriile înregistrate înainte cu un an.

În urmă cu ceva timp, Cosmin Olăroiu se pregătea de o investiție serioasă. Antrenorul a alocat peste 25 de milioane de euro pentru proiectul imobiliar exclusivist din Mamaia. Concret, fostul hotel Mamaia ce era deținut de societatea Steda Beach, administrată de Stelian Gheorghe, un cunoscut om de afaceri din București, a fost transformată în First Mamaia Residence SRL, după ce acțiunile au fost cesionate către familia lui Cosmin Olăroiu.

Fostul hotel s-a transformat într-un complex cu apartamente de vacanță, care sunt vândute la prețuri destul de mari. Încă de anul trecut, locuințele au fost scoase la vânzare, iar prețul acestora pornește de la 400.000 de euro și ajunge până la 2 milioane de euro. Anul trecut, din totalul celor 52 de apartamente ale imobilului, 20 deja se vânduseră.

Deși vânzări s-au făcut, societatea la care este acționar Antonio Daniel Olăroiu are, totuși, datorii uriașe. Mai exact, First Mamaia Residence SRL nu a înregistrat profit în anul 2021, dar a adunat datorii de aproape 60 de milioane de lei, potrivit replicaonline.ro. Situația critică s-a păstrat și în 2022, cifra de afaceri a fost zero, fără profit, iar datoriile au crescut la peste 100 de milioane de lei, ceea ce înseamnă 20 de milioane de euro.

Apartamente de lux, în locul fostului hotel

Așa cum spuneam, în locul fostului hotel Mamaia, familia Olăroiu a ridicat un complex cu apartamente de vacanță, accesibile doar unora. Suprafața celor 52 de locuințe variază, la fel și prețurile. Un apartament se vinde cu 4.000 de euro, metrul pătrat, cu tot cu TVA. Cele mai scumpe sunt loft-urile, care au suprafețe cuprinse între 200 și 547.9 metri pătrați. Complexul are șapte astfel de loft-uri, iar prețul unuia ajunge la 2,1 milioane de euro cu tot cu TVA.

Un astfel de apartament are cinci camere și o terasă, cu o suprafața de peste 157 mp, care împrejmuiește întreg locul. Numai dormitorul matrimonial are o suprafața de aproape 45 mp, iar holul este aproape cât un apartament normal, cu o suprafață 56 mp.

