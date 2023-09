Olivia Steer, pasiunea nebună a unui sportiv celebru. S-au cunoscut când lucra în televiziune, nevasta lui Andi Moisescu a ales să nu își strice căsnicia

Andi Moisescu și Olivia Steer formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. De-a lungul celor aproape 20 de ani de când sunt căsătoriți, ei au păstrat mereu discreția în privința vieții private. În ciuda faptului că nu a fost niciodată o divă, Olivia a stârnit pasiuni nebănuite printre bărbați. Un astfel de episod a avut loc în urmă cu mulți ani, atunci când un fotbalist celebru i-a făcut avansuri soției lui Andi Moisescu.

Andi Moisescu și Olivia Steer sunt căsătoriți din anul 2004 și au împreună doi băieți. În ciuda faptului că sunt foarte cunoscuți în țara noastră, au fost mereu discreți în privința vieții private.

Un mare fotbalist român a fost cucerit total de Olivia Steer

Cu toate că a fost mereu o fire discretă și care nu a dorit să iasă în evidență, Olivia Steer a fost curtată de mulți bărbați. Unul dintre cei care i-au făcut avansuri este chiar fostul mare fotbalist Gică Popescu.

Potrivit Fanatik, totul s-a întâmplat în urmă cu mulți ani, pe când Olivia era realizatoarea emisiunii „Business Magazin”. Mai exact, pe data de 25 noiembrie 2007, Gică Popescu a fost invitat în cadrul primei ediții a rubricii „La masa negocierilor”. Fostul mare fotbalist se pare că a fost cucerit de Olivia și a început să-i facă curte. După emisiune, Popescu a insistat cu telefoanele și a încercat totul pentru a o cuceri pe prezentatoarea TV. Olivia a fost însă foarte categorică și a refuzat orice tentativă a lui Popescu.

Cum s-au cunoscut Andi Moisescu și Olivia Steer. „A fost greu s-o cuceresc”

Recent, Andi Moisescu a fost invitat în cadrul podcast-ului lui Mihai Bobonete. Cu acest prilej, el a povestit cum a cunoscut-o pe Olivia Steer. Soarta i-a adus împreună, în ciuda faptului că Andi era, deja, un jurnalist celebru la Pro TV, iar Olivia lucra în Oradea, ca și corespondent pentru același post de televiziune. Mai exact, cei doi s-au cunoscut în anul 2002, prin intermediul unui prieten de-al Oliviei, care locuia în apropiere de Andi Moisescu. Jurnalistul s-a îndrăgostit rapid de Olivia, dar ea l-a ținut la distanță, la început. Totuși, după doi ani de iubire, au decis să se căsătorească, iar de atunci sunt de nedespărțit. Secretele longevității relației lor sunt respectul și dragostea necondiționată.

„Am cunoscut-o cu doi ani înainte să ne căsătorim, am cunoscut-o în mediul nostru, al televiziunii. Înregistram la Pro TV celebrul imn de 1 decembrie. Atunci, am cunoscut-o. Știam de ea, îmi atrăsese atenția un vecin de bloc, de palier, care era tot din Oradea, prieten din copilărie cu ea. […] Și de atunci, ușor, ușor… Bine, ușor că a fost greu! A fost greu s-o cuceresc, orădeanca, ardeleanca, s-a lăsat greu”, a povestit Andi Moisescu în cadrul podcast-ului lui Mihai Bobonete.

