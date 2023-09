Olivia Steer, explicație înnebunitoare după ce prietenii săi au făcut enteroviroza: ”De la dârele lăsate de avion pe cer”

Olivia Steer a reușit să câștige simpatia telespectatorilor de pe vreme când încă era la pupitrul știrilor Pro TV, însă, odată cu plecarea din fața camerelor de filmat, publicul s-a împărțit în două categorii. Cei care o simpatizează și cei care cred că soția lui Andi Moisescu duce lucrurile la extrem și chiar că ar susține anumite teorii ale conspirației. Care este, de fapt, explicația înnebunitoare după ce prietenii săi au făcut enteroviroză.

De-a lungul anilor, Olivia Ster a fost în centrul mai multor scandaluri mediatice. A fost pusă la zid din cauza numeroaselor declarații controversate, cele mai cunoscute având legătură cu convingerilor sale împotriva medicinei tradiționale (vezi AICI detalii), însă asta nu a oprit-o să lupte pentru drepturile sale, exprimarea gândurilor, trăirilor și credințelor.

Olivia Steer, declarații controversate

Soția lui Andi Moisescu șochează din nou opinia publică din cauza unor declarații pe Facebook, locul unde își exprima adesea trăirile și experiențele. Fosta prezentatoare TV a mărturisit că, de altfel, ca mulți alții, tot timpul și-a pus problema dârelor albe din urma avioanelor aflate în zbor. Nimic anormal până aici, însă, chiar ar fi ajuns și la o concluzie. Dacă mulți credeau că acele dâre sunt din cauza fumului de motor, Olivia Steer vine cu o nouă teorie. Mai exact, după un mai multe zile în care a analizat când și unde apar cel mai frecvent acele urme, Olivia Steer a ajuns la concluzia că fenomenul se petrece numai deasupra aglomerărilor urbane, deasupra pârtiilor de ski sau deasupra litoralului, niciodată între două stațiuni montane sau în largul mării.

Coincidență sau nu, Olivia a reamintit un episod dintr-o vacanță petrecută la munte, alături de prietenii săi, unde ea a fost singura persoană din grup care nu s-a îmbolnăvit de enteroviroză. Fosta prezentatoare TV susține că una din cauze ar fi fost că nu s-a expus în natură și nu a inspirat aerul ”curat” de munte, chiar în zilele în care cerul era acoperit de aceste urme albe de la avioanele din zbor.

”Și eu mi-am pus problema că dîrele albe din urma avioanelor ar fi fum de motor. Poate că am și crezut, pînă am filmat o astfel de aeronavă, aflată în zbor, care brusc n-a mai emis “fum” de “motor”, ba chiar și-a continuat drumul drept, cam jumătate de cer, pînă cînd, ca la un semn, a început iar să împroaște o dîră groasă și lătăreață, ca o pîclă. Deci nu era “fum de motor”, ci cu totul altceva. Ce? Nu știu. Apoi, am observat că astfel de dîre apar NUMAI deasupra aglomerărilor urbane, deasupra pîrtiilor de ski sau deasupra litoralului, niciodată între două stațiuni montane sau în largul mării. Și am presupus, iar, că ar fi fost o risipă nejustificată de substanțe, care au un scop precis, și care nu își îndeplinesc misiunea decît sprayate deasupra locațiilor populate de oameni, dinainte știute si targetate.

Apoi, am observat că dintre toți prietenii mei, care au ieșit, într-o iarnă, mai demult, pe pîrtie, la ski, și au inspirat “aer curat de munte”, într-o zi cu brazde nesfîrșite pe cer, numai eu, care am rămas în camera de hotel, să citesc, nu m-am îmbolnăvit de “enteroviroză”, cu stări febrile, de greață, cu vomă, dureri de cap și de stomac. Si nici n-am “luat” de la ei, in ciuda nedistanțării sociale pe care mi-am asumat-o, ca să ajut. De atunci, am mai surprins de multe ori aceeași situație stranie, filmînd de fiecare dată jeturile cu substanțe albicioase persistente și comparîndu-le cu dîrele mici, subțiri, ce dispar aproape pe loc, lăsate de avioane tot cu motor, în alte zile, cînd cerul, în ciuda tuturor aparatelor de zbor, care îl brăzdează, rămîne clar, albastru și senin.

Nu exclud să mă înșel, însă. Ba chiar aștept opinii pertinente și argumente lămuritoare, care să mă contrazică și să îmi demonstreze, negru pe alb, că mi se pare, doar. Dacă sînt…” este postarea Oliviei Steer.

Ce sunt, de fapt, urmele albe lăsate pe ce de avioane

Potrivit fostului președinte al Institutului Național de Cercetare Aerospațială (INCAS), Cătălin Nae, formarea dârelor albe pe cer nu are nicio legătură cu voința pilotului. Este o dâră de condensare, o problemă de fizică a atmosferei. Nu în toate cazurile tuturor aeronavelor există această urmă, la mijloc fiind mai mulți factori care ar putea influența apariția dârelor albe. Specialistul a asociat această urmă cu un nucleu de gheață întins pe suprafețe semnificative, tone de particule de gheață care sunt în atmosferă. Ulterior ajung să se împrăștie sau se dizolve.

”Ca să vorbim în termeni populari, poate fi un fel de gheață. Este un nucleu de gheață întins pe suprafețe semnificative, tone de particule de gheață care teoretic sunt în suspensie în atmosferă. Ulterior apare dispersia și eventual dizolvarea acestora.

Totul e chimie în lumea înconjurătoare, dar asta nu înseamnă că dâra este un agent poluant de tip chimic. Nici n-ar trebui să ne preocupe foarte tare că ar fi un fel de poluare chimică în atmosferă. Nu este. Cel mult poți spune că este un fenomen de apă înghețată care prin elementele de optică poate contribui la încălzirea globală. E ceea ce se observă din când în când pe cer odată cu trecerea unei aeronave. Formarea lor este asociată cu existența în atmosfera locală, adică în zona prin care trece aeronava respectivă, a unor condiții care să favorizeze efectiv această dâră de condensare. Ideea că ar fi cauzată în mod exclusiv sau aproape exclusiv la voința pilotului este falsă, o dâră de condensare nu are nicio legătură cu ce face el”, a spus Cătălin Nae pentru Pressone.ro

