Omrani a ales CFR Cluj: „Sunt foarte fericit că am semnat noul contract!”

Dat ca sigur la FCSB de Gigi Becali în această vară, atacantul Billel Omrani a declarat că a ales să-și prelungească înțelegerea cu CFR Cluj.

După ce a semnat prelungirea acordului cu ardelenii, atacantul de 25 de ani a ținut să facă lumină în cazul său explicând de ce a ales să nu schimbe vestiarul.

„Eu nu am plecat niciodată de aici. Sunt jucătorul CFR-ului, am fost jucătorul CFR-ului şi voi fi jucătorul CFR-ului pentru încă trei ani. Sunt foarte fericit că am semnat noul contract. Şi sper ca săptămâna viitoare să învingem Craiova în Supercupă, apoi să ajungem în grupele Ligii Campionilor. Da, Edward Iordănescu e fericit, dar şi eu sunt foarte, foarte fericit să lucrez cu acest antrenor. Mă bucur că sunt la CFR, pentru că suntem ca o mare familie. Nu am avut niciodată vreo problemă aici, sper să nu am niciodată şi sper să câştig totul cu acest club”, a declarat Omrani.

Atacantul francez de 25 de ani a dezvăluit că dorința sa cea mai mare este să ajungă să evolueze cu CFR Cluj în grupele Champions League.

„Orice fotbalist din lume vrea să joace în Liga Campionilor. Acum, noi avem această şansă de a juca în Champions League şi vom da totul pe teren pentru a ajunge în grupe. În acest moment, nu mi-e frică de nimeni. Vom vedea ce va fi pe teren. Ştiu că Malmo este o echipă mare, care a jucat în Champions League chiar cu PSG. Am văzut meciul, a jucat foarte bine, dar CFR are o echipă mare, are un antrenor nou şi sper să câştigăm acest meci”, a mai spus Omrani.