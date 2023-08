Omul care a creat UNTOLD a văzut moartea cu ochii! Cutremurătorul moment în care Sorin Gadola a aflat că anturajul i-ar putea grăbi sfârșitul

În cursul acestei dimineți s-a încheiat o nouă ediție incendiară a festivalului UNTOLD, ce a adus la Cluj nume sonore din industria muzicală internațională. Asistența a reunit peste 100.000 de oameni de festivalieri în fiecare seară de petrecere, însă puțini știu cine a dat startul acestui trend în România. Este vorba chiar despre invitatul lui Adrian Artene, Sorin Gadola, unul dintre fondatorii grandiosului eveniment. Acesta a făcut dezvăluiri impresionante în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „ALTCEVA cu Adrian Artene„.

Sorin este fiul omului de afaceri Ştefan Gadola – președintele Energobit, una dintre cele mai importante companii românești din domeniul energiei. Tânărul era cunoscut, până nu de mult, în calitate de co-fondator al Festivalului UNTOLD, de la Cluj-Napoca. Renumit pentru viața tumultoasă, Sorin Gadola a decis să se schimbe total în momentul în care a primit un diagnostic crunt din partea medicilor. Această tema este doar una dintre cele mai importante subiecte, dezbătute în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”.

( ACCESEAZĂ PODCASTUL INTEGRAL AICI: Cum și-a VINDECAT sufletul fondatorul Untold! SORIN și DIANA GADOLA: DRUMUL CĂTRE DUMNEZEU )

Sorin Gadola, unul dintre fondatorii UNTOLD, este invitat în podcastul „ ALTCEVA

Adrian Artene: Sorin, povestea ta, prezentată de-a lungul și de-a latul internetului poate fi rezumată într-o singură frază. Ai format UNTOLD, acționar principal, cu 51%, ai renunțat la acțiuni pentru aproape 150 de euro. Și după ce ai întâmpinat probleme acute de sănătate, te-ai întors cu fața către Dumnezeu. Ai îmbrățișat credința, ai îmbrățișat spiritualismul, când ai auzit tu această chemare a lui Dumnezeu?

Sorin Gadola: Eu am auzit-o într-un moment de cumpănă, o sărăcie spirituală sau duhovnicească teribilă. Am avut o senzație de abandon, trăită foarte mult timp, cu vicii, cu alegeri greșite. Și atunci am simțit chemarea, dar tehnic și mai corect spus ar fi distanța față de Dumnezeu. Nu mă spovedeam, nu mă împărtășeam, nu mă duceam la Sfânta Liturghie. Și doar așa, simțind o distanță foarte mare, nu mă mai suportam.

Adrian Artene: Erai tu Dumnezeul tău?

Sorin Gadola: Da, absolut. Și, culmea, în aceeași zi în care eu eram Dumnezeul meu și al celorlalți, picam și în genunchi de multe ori și nu mă mai suportam nici pe mine, nici pe alții. Nici viața nu mi-o mai suportam. Eram un Dumnezeu al aroganței față de viață, o sfidam. Culmea e că pici în interiorul tău foarte tare, când te crezi că ești așa. Când ești singur, pici. Față de ceilalți, ai mașină, ai haine, ai statut. Apoi iarăși te duci acasă și iarăși pici.

( NU RATA: DIANA ȘI SORIN GADOLA, UNUL DINTRE INIŢIATORII FESTIVALULUI UNTOLD, INVITAȚI LA PODCASTUL ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE )

Sorin Gadola: „Am văzut moartea prin faptul că 10 ani, cel puțin, am trăit într-o nesiguranță teribilă!”

Adrian Artene: Ai povestit, pe parcursul mai multor interviuri, că la un moment dat ai întâlnit moartea. Nu doar o singură dată, au fost șapte episoade, poate ni le și amintești sumar. Dar au fost episoadele care ți-au arătat că tu trebuie să te schimbi. Au fost episoadele când medicii nu ți-au mai dat nicio șansă, când te-au diagnosticat cu un cancer de colon. Când ai înțeles, văzând cele cinci sacoșe de pastile, că tu ești dependent de pastile, când poate anturajul îți stabilea programul în fiecare zi și lua decizii pentru tine. Între timp, ai parcurs toate aceste etape de chin. Ai avut un dialog cu un medic care ți-a spus că medicina nu îți mai poate fi utilă. Ce ai înțeles în acel moment?

Sorin Gadola: Acel medic care mi-a zis că sunt suspect de cancer gastrointestinal, era aproape convins că am, mi-a zis mai târziu, după multe analize, că am o boală autoimună la colon și nu mai are ce să-mi facă. Și la insistențele mele, că am stat mult acolo și am făcut analize. După 10 ani obositori, în care am tot căutat răspunsuri, mi-a zis că medicina clasică e limitată. A fost un beculeț aprins, «OK, trebuie să faci altceva», dar am văzut moartea prin faptul că 10 ani, cel puțin, am trăit într-o nesiguranță teribilă. Deci unde te duce mintea, după ce ești bolnav un an și te duci la doctor, ești din ce în ce mai rău și mintea începe să o ia razna. După mai mulți ani, trăiești într-un haos. Dacă e să luăm 10-11 ani, în care sănătatea se degrada, nu că mai tușeam din când în când, eram foarte rău. Mintea trăiește într-un iad de deznădejde. Și din punctul meu de vedere, deznădejdea e cel mai mare iad.

Adrian Artene: Cine sau ce lipsea din mintea ta?

Sorin Gadola: Lipsea simplitatea, în primul rând. Totul era foarte complicat. Absolut că și Dumnezeu, dar nu poți să-l vezi pe Dumnezeu dacă gândești lumește.

Adrian Artene: Dar într-o societate extrem de complicată, noi putem trăi simplu?

Sorin Gadola: Eu am început să-mi redobândesc sănătatea după ce îndrăznesc să zic că Dumnezeu mi-a arătat drumul ăsta, înspre simplitate, nu pot să zic că trăiesc simplu, dar față de majoritatea oamenilor trăiesc foarte simplu. Mă plimb după ce mănânc, mă trezesc dimineața, spun rugăciuni, stau la soare, la lumină naturală, fac sport. Muncesc, inclusiv sâmbăta, dar nu există să nu fac și celelalte lucruri. Și atunci am o viață foarte simplă, pentru că natura, sportul, lumina naturală, îți simplifică foarte mult gândirea.

( VEZI ȘI: CUM ÎȚI POȚI TRATA PROBLEMELE DE SĂNĂTATE CU AJUTORUL GÂNDIRII POZITIVE, ÎN FIECARE ZI: „ÎNCEPE CU UN ANTRENAMENT PENTRU TĂCERE!” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.