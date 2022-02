Omul cu Tourette s-a mutat cu iubita sa. Ce înseamnă viața în doi: ”Sunt și chestii care nu se văd pe cameră, câteodată i-am lăsat semne că am mâna mare”

Andrei Ungureanu, cunoscut sub numele de Omul cu Tourette, este viral pe TikTok și are o poveste de viață impresionantă. Acesta trăiește o frumoasă poveste de dragoste, alături de Aliena, care pare perechea perfectă pentru el.

Invitați în emisiunea ”Bărbați vs Femei”, difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, cei doi au dezvăluit detalii picante din relația lor de cuplu.

”După două săptămâni deja am venit la el, chimia a fost bruscă. Am venit pentru el din Republica Moldova. De la zece zile, am rămas două luni. El are fobie de călătorii, nu călătorește, dar a venit singur, pentru mine, la Chișinău.(…) A fost o conexiune turbată.”, a declarat Aliena, iubita lui Andrei.

”Eu mă simt acceptat de către societate, dar faptul că și ea m-a acceptat așa cum sunt eu, cu x-urile mele și toate porcăriile pe care le scot pe gură, asta îmi place cu adevărat. Mai sunt și chestii care nu se văd pe cameră, când o lovesc, câteodată i-am lăsat semne că am mâna mare. Nu am ce să fac, am declanșările. Dacă pe mine nu mă acceptă cineva, eu nu stau. Dacă nu îți place de mine, nu e nimic, îmi place mie de mine.”, a mărturisit Andrei Ungureanu.

Aliena susține că are câteva ticuri expresive care nu îi dau pace, motiv pentru care îl înțelege perfect pe iubitul ei, atunci când are o criză.

”Am și eu niște ticuri. Nu e Tourette, dar am. Fac din nări, din mână, fac diferite mișcări cu fața. Cu toții avem unele ticuri. Aveam momente când aveam câte patru. Era groaznic, acum e mai bine. El când face unele ticuri, înțeleg ce simte atunci. Dacă face ceva din ochi, înțeleg unde simte tensiunea. Îl înțeleg foarte bine.(…) Mă simt liniștită în prezența lui, dar uneori există tensiune. Noi discutăm, ne ia 10 minute să discutăm ce se întâmplă, ce simțim, de la ce a început și e super ok.”, a mai spus Aliena.

