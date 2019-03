Omul de afaceri Ștefan Mandachi a construit singurul metru de autostradă din Moldova: ”Mi-am strigat disperarea cu privire la potecile noastre din Moldova!”

Omul de afaceri sucevean Ştefan Mandachi a construit primul şi singurul metru de autostradă din Moldova. „Monumentul autostrăzii” va fi inaugurat pe 15 martie, ca formă de protest faţă de faptul că acestei regiuni a ţării îi lipseşte cu desăvârşire marea infrastructură rutieră. Ştefan Mandachi a anunţat că la ora inaugurării va suspenda timp de 15 minute activitatea restaurantelor şi hotelurilor pe care le administrează.

Suceava, 4 martie 2019 – Omul de afaceri Ștefan Mandachi a construit un metru de autostradă la Suceava, într-o singură zi, prin mobilizarea unei echipe de doar 17 oameni și a lansat o provocare pentru românii din întreaga lume, indiferent de statut social sau profesie, în încercarea de a atrage atenția asupra amânării excesive a construirii autostrăzii în Moldova.

Demersul survine după ce antreprenorul susține că a fost de mai multe ori pe punctul de a muri în trafic și că a pierdut ani din viață, inutil, la volan. Proiectul a fost anunțat în cadrul unei conferințe de presă în care s-a prezentat filmul construcției primului metru de autostradă din Suceava.

„Este un gest cât se poate de serios, cu moartea de pe șosele nu se glumește. Am printat milioane de afișe în care mi-am strigat disperarea cu privire la potecile noastre din Moldova. Am creat puțină vâlvă la început apoi lucrurile s-au domolit și românii își reintră încet dar sigur în zona molcomă de confort. Practic, am demonstrat că în șapte ore se face un metru de autostradă. Dacă există voință și bani, chiar și un singur om poate face o autostradă fără nicio problemă. România are bani. Chiar și pentru două autostrăzi, dar ni se spune să stăm liniștiți că, până în 2027, o să avem autostradă. Mi se pare absurd să mai treacă încă o generație, iar noi să continuăm să pierdem ani din viață la volan. Nu vreau ca demersul meu să fie catalogat drept un semnal de alarmă pentru că, semnalul a fost dat deja de morții nevinovați pe șosele. Prin acest manifest mă expun total și îmi asum consecințele” a declarat Ștefan Mandachi, în cadrul conferinței de presă. Ștefan Mandachi a tipărit și a oferit pe cheltuială proprie, în ultimele șase luni, peste 3.000.000 de afișe.

Sunt oferite gratuit autocolante cu mesajul ”România vrea autostrăzi”

Începând de astăzi, oferă gratuit și autocolante cu mesajul „România vrea autostrăzi” celor care doresc să se alăture manifestului. Acestea pot fi ridicate din rețeaua de restaurante Spartan, Mandachi Hotel & SPA din Suceava, sau de pe site-ul www.romaniavreaautostrazi.ro.

Pe lângă asta omul de afaceri sucevean cheamă toți românii să se alăture manifestului său prin asumarea sloganului #șîeu, ca gest de solidaritate a întregii țări cu cetățenii din regiunea Moldova.

„Suntem singura provincie istorică din Romania cu zero kilometri de autostradă după aproape 30 de ani de la Revoluție. Am fost astfel condamnați la izolare economică și foarte mulți oameni și-au pierdut viețile în traficul din nord-estul țării din cauza lipsei drumurilor decente. Sunt mirat că această zonă de graniță a Uniunii Europene a fost uitată, neglijată și sfidată. Este momentul ca aceste lucruri să se schimbe iar acțiunile mele din ultimele luni susțin cu tărie această necesitate” – a adăugat Ștefan Mandachi.

Manifestul continuă cu un apel al omului de afaceri către toți cetățenii din România. În data de 15 martie, la ora 15:00, va avea loc inaugurarea primului și singurului metru de autostradă din regiunea Moldovei, inițiatorul anunțând că va adopta o formă inedită de protest pentru a transmite mesajul sau către autorități și către cetățeni. Astfel, la ora inaugurării, va suspenda timp de 15 minute activitatea în toate afacerile pe care le administrează. Acestea includ o rețea de 40 de restaurante, un hotel, centru de conferințe, sală de fitness, cafenea și un centru SPA.

În plus, se va autosuspenda din profesia de avocat pentru un an de zile, în semn de protest pentru toți avocații care nu pot să-și reprezinte clienții din țară, deoarece nu au pe unde să circule. Prin intermediul clipului prezentat astăzi în conferința de presă, Ștefan Mandachi invită pe toată lumea să i se alăture în acest demers și îi provoacă pe oamenii de afaceri cunoscuți să facă și ei același lucru, dorindu-și ca apelul său să se propage în rândul românilor prin intermediul unui mecanism simplu. Fiecare susținător al demersului este încurajat să provoace alte trei persoane care să se alăture manifestului, de la companii mari, la oameni de afaceri sau angajati.

Despre Ștefan Mandachi

Ștefan Mandachi are 33 ani, necăsătorit, este avocat și antreprenor și se recomandă drept țăran de la Sfântu Ilie, satul în care a copilărit și în care locuiește și acum. Fondatorul mai multor francize, începând cu anul 2012, și-a deschis prima afacere în Suceava. În 2018 finalizează prima franciză hotelieră românească, în urma unei investiții de 7,5 milioane euro, iar in februarie 2019 lanțul de restaurante, locații proprii și francize, ajunge la 41 de restaurante, fiind pe locul trei în categoria restaurantelor tip fast-food din România.

La finalul anului 2018, companiile sale și ale francizaților săi dețin un capital uman de peste 850 angajați, iar cifra de afaceri anuală a companiilor principale deținute de Ștefan Mandachi, inclusiv francize, se ridică la 27,6 milioane euro. Afirmă despre el că nu este activist și nici nu intenționează să intre în politică. Consideră că doar prin exemplu se pot modifica mentalități și își dorește ca manifestul propriu să fie preluat de cât mai mulți oameni care se identifică cu aceste nevoi și să se schimbe ceva concret din punct de vedere al infrastructurii rutiere în zona de nord-est a României.

Despre proiectul 1 metru de autostradă din Moldova

Proiectul a fost realizat în șapte ore cu o echipă de 17 muncitori. Au fost folosite un escavator cu gheară pe roți, un escavator tip macara cu șenile, un buldozer tasator, două camioane cu remorcă, un camion cu betonieră, două microbuze, o vola, șase lopeți, două dreptare, două drujbe, patru ciocane, 4.17 metri cubi de beton, 36 de metri pătrați de plasă de fier, un kilogram de cuie, trei kilograme de vopsea, 36 metri cubi de balastru, opt metri liniari de țeavă rectangulară de fier 10 cm x 10 cm grosime pentru parapeții de protecție șosea și 12 metri liniari de țeavă rectangulară de fier 10 cm x 10 cm grosime pentru susținerea afișajelor și indicatoarelor rutiere.

Iată și filmul conferinței de presă susținute de omul de afaceri Ștefan Mandachi