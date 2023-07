Oracolul din Bălcești, păcălit de ghicitoarea Brățara. Dumitru Dragomir ar fi fost înșelat cu milioane de euro de membrii a două clanuri din București

Miercuri dimineață, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română au efectuat percheziții la 35 de locuințe din București și județul Ilfov. Descinderile fac parte dintr-un dosar penal ce vizează o escrocherie uriașă cu terenuri deținute de Primăria Capitalei. Printre păgubiții acestei rețele de rechini imobiliari se regăsesc fostul președinte al Ligi Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, dar și fiul acestuia, Bogdan.

În urma perchezițiilor efectuate în această dimineață, polițiștii au căutat să identifice și să ridice documente, bani, bunuri și alte probe care pot dovedi activitatea infracțională a rețelei de rechini imobiliari. Aceștia ar fi falsificat sentințe judecătorești pentru a-și însuși ilegal imobile și terenuri aparținând Statului Român.

Dumitru Dragomir, victimă a două clanuri celebre din București. În ce escrocherie a fost implicat fără să vrea

Potrivit Gândul, se pare că două clanuri celebre din București au vândut proprietățile statului, timp de cinci ani, în baza unor sentințe judecătorești falsificate. În urma acestor tranzacții, escrocii ar fi câștigat nu mai puțin de 6 milioane de euro. Printre victimele acestei rețele se regăsesc și Dumitru Dragomir, dar și fiul său, Bogdan. Aceștia au plătit o sumă foarte mare de bani pentru un teren pe care au ridicat complexul imobiliar de lux Herăstrău Parkview.

Se pare că întreaga escrocherie a fost pusă la cale de două clanuri celebre din Capitală. Surse judiciare au dezvăluit că acești rechini imobiliari fac parte din Clanul Stemabil, al cărui lider este fiul celebrei ghicitoare Maria Câmpina, și din Clanul Buzea, unde lider este fiul ghicitoarei Brățara.

„Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit faptul că, începând cu anul 2018, în municipiul București, mai multe persoane ar fi efectuat tranzacții succesive de vânzare-cumpărare pentru imobile – terenuri aflate în patrimoniul unei instituții publice (respectiv al unui consiliu), prin utilizarea unor sentințe judecătorești definitive și irevocabile falsificate, care ar fi atestat, în mod nereal, faptul că „proprietarii” inițiali ar fi dobândit imobilele în cauză în baza uzucapiunii de 30 de ani. Prin activitatea infracțională desfășurată, persoanele cercetate ar fi obținut venituri de aproximativ 6.000.000 de euro. În cadrul activităților desfășurate, se urmărește și descoperirea de bunuri, în vederea luării măsurilor asigurătorii de recuperare a prejudiciului”, se arată în comunicatul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Dumitru Dragomir nu crede că a fost păcălit. „Nu puteam să iau plasă pentru că am avocați”

Dumitru Dragomir, poreclit „Oracolul din Bălcești”, a oferit o primă reacție pe marginea situației create. Acesta este convins că nu a fost păcălit, tranzacția făcută de el fiind supravegheată de avocați și notari. În plus, Dragomir a explicat că a cumpărat respectivul teren de la un bărbat și o femeie pe care i-a văzut prima dată la biroul notarial, unde au întocmit actele. Totodată, fostul președinte LPF a subliniat că a plătit o sumă uriașă de bani pentru acel teren.

„Am achiziționat acel teren, fiind cumpărător de bună credință, așa cum am cumpărat multe alte fâșii de pământ din București și din jurul Capitalei. Nu puteam să iau plasă pentru că am avocați și notariatul nu te lasă să greșești niciodată. Prin urmare, am trecut prin filtrul avocatului și al notariatului, dar și al băncii pentru că am luat împrumut bancar. Era imposibil să iau plasă. Deci, am fost cumpărător de bună credință. Cei care au falsificat nu mă interesează. Să plătească conform legii!

Eu mă feresc de greșeli, iar pe respectivii eu nu i-am cunoscut, văzut, în viața mea. Eu m-am luat după un afiș de vânzare. Și am cumpărat de la o femeie și un bărbat pe care i-am văzut pentru prima dată la notariat! Rețineți ce vă spun! Am dat un preț enorm pe el! Oamenii care au cumpărat acolo nu riscă să fie dați afară! Nici nu mă doare capul de așa ceva pentru că, atunci pentru ce mai plătim avocați, notari, care să ne învețe?! S-ar putea ca eu să nu mă pricep, dar notariatul ce păzește?”, a mai zis Dumitru Dragomir, la România TV.

