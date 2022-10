Orașul din România în care există „taxa de șmecher”. Costă 5 lei și se plătește zilnic!

”Taxa de șmecherie” chiar există în România. Locuitorii unei străzi din Iași au obiceiul de a cere suma de 5 lei celor care vor să parcheze în zonă.

Pe strada Agatha Bârsescu din Iași, rromii și-au făcut un obicei din a percepe o taxă pentru mașinile care parchează acolo. Astfel, oricine dorește să parcheze, ori să staționeze pentru câteva minute, trebuie să scoată din buzunar între 5 și 10 lei.

”Taxa de șmecherie” pe o stradă din Iași

Smecheria nu a mers, însă, la infinit. Un ieșean, curajos și cu simț civic, s-a sesizat și a luat atitudine. Vorba aia, pe banii lui și-a făcut dreptate. Bărbatul a refuzat să plătească taxa de 5 lei și a chemat poliția.

„Aveam treabă în zonă și am parcat în fața casei acestor persoane de etnie rromă. Când am coborât din mașină, unul dintre bărbații care stăteau pe partea cealaltă de stradă m-au abordat și m-au întrebat de ce am parcat acolo. «Nu știi că nu ai voie aici».

I-am întrebat care este problema. Am rămas surprins în momentul în care mi-au spus că trebuie să le dau bani, dacă vreau să las mașina acolo! «Îmi dai 5 lei și suntem OK!», mi-a spus unul dintre ei, râzând larg.

Inițial, am crezut că este o glumă, dar mi-a dat de înțeles că vorbea cât se poate de serios. I-am spus că nu mi se pare legal ceea ce face și că voi suna la poliție“, spune Mihai Cristian, potrivit BZI.

Cei care refuză să plătească ”taxa de șmecherie” ajung să fie hărțuiți, jigniți și chiar alungați. Mihai Cristian a rămas, însă, ferm pe poziție. De data aceasta, rromii au fost cei intimidați.

„Când au văzut că sunt decis să sun la poliție mi-au spus întâi că voi rămâne fără permis, după care și-au schimbat tonul: «Hai, fratello, chiar trebuie să suni la poliție? Nu mai da niciun ban, las-o așa. E bine așa, dar să nu stai mult». În doar câteva minute a venit un echipaj de la Poliția Locală și le-am explicat agenților ce am pățit“, explică Mihai Cristian.

Autoritățile ajunse la fața locului au rezolvat cazul. Rromii care cereau ”taxa” au fost legitimați și amendați cu 200 de lei.

„În urmă sesizării primite, agenții noștri au aplicat 2 sancțiuni la Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. Numiții S.T. și M.P.A. au primit câte o sancțiune în valoare de 200 de lei“, precizează cms. șef Liviu Zanfiorescu, directorul general al Poliției Locale Iași.