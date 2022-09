Orașul din România în care îți poți cumpăra un apartament cu 2 camere cu doar 10.000 de euro. Este complet renovat!

Anul 2022 a venit cu o serie de modificări pe piața imobiliară. Comparativ cu anul trecut, sumele plătite de români pentru achiziționarea unei case au crescut cu mai bine de 8%. Cu toate acestea, există un oraș în România care a „înghețat” prețurile.

Scumpirile par să nu-i afecteze chiar atât de mult pe români atunci când vine vorba de achiziționarea unei case sau a unui apartament. Chiar dacă prețurile s-au mărit, vânzările, surprinzător, au crescut. Această situație este prezentă mai ales în București și Ilfov, două dintre cele mai râvnite orașe ale momentului.

„Peste 85.000 de case şi apartamente au fost vândute în România în primele şase luni din acest an, în creştere cu 3,4% faţă de perioada similară din 2021, în timp ce numărul de locuinţe vândute în Bucureşti şi Ilfov a crescut anual cu 16,6%”, se arată într-un raport emis anul acesta. (CITEȘTE ȘI: Orașul din România în care un apartament cu 2 camere se vinde cu doar 10.000 de euro. Este decomandat și se vinde mobilat și utilat)

În ce oraș poți cumpăra un apartament cu două camere la un preț foarte mic

Pentru cei care își caută un apartament la un preț accesibil, Hunedoara pare să fie soluția. În acest oraș, prețurile pentru imobiliare sunt atât de mici, încât par greu de crezut, dar anunțurile de vânzare dovdesc exact contrariul.

Potrivit site-urilor de specialitate, un apartament, de exemplu, cu două camere din Vulcan, Hunedoara, costă doar 10.000 de euro. Bonus: este complet renovat, are termopane la geamuri, termopane la ușa de la baie, uși noi, instalație electrică nouă, gaze, oglindă la baie. Apartamentul este situat la etajul opt al blocului. În plus, se găsește într-o zonă centrală, cu acces la bulevard. (CITEȘTE ȘI:Orașul din România în care un apartament cu 2 camere se vinde cu 10.000 de euro. Are termopane, parchet, uși schimbate și multe alte îmbunătățiri)