Otilia Bilionera a vorbit despre noua sa relație: „După două zile, și-a tatuat numele meu pe mână și…”

Otilia Bilionera face ce face și reușește să atragă atenția bărbaților care ce credeți… se îndrăgostesc iremediabil de ea. Sau cel puțin asta ne povestește frumoasa artistă. Cântăreața a mai făcut o „victimă”, care de această dată a trecut la fapte la doar câteva zile, după ce a cunoscut-o pe românca noastră. Iată cum decurg lucrurile între cei doi.

Otilia Bilionera a dezvăluit, în cadrul unui podcast, cine este noul bărbat din viața sa care îi dă în prezent motive să zâmbească. Este cunoscut faptul că artista a avut unele probleme în ultima vreme cu fostul său impresar pe care l-a și dat în judecată.

Acum, cântăreața a lăsat deoparte această problemă și asta pentru că în viața sa a apărut un alt bărbat. Tânărul pare decis să nu o scape pe frumoasa artistă și deja a făcut câteva gesturi pentru a-i demonstra ce simte.

Otilia Bilionera are un nou iubit: ”Nu am reușit să mă îndrăgostesc de niciun bărbat de la noi din țară”

„Este un om care s-a îndrăgostit foarte mult de mine. Deja, după două zile, și-a tatuat numele meu pe mână și luptă să fiu cu el. (…) E turc. (…) Ce pot să fac dacă mă îndrăgostesc? Să zic nu? Nu am reușit să mă îndrăgostesc de niciun bărbat de la noi din țară. El e mai mic (n.r ca vârstă). (…) Am posibilitatea să mă mut acolo și să vin aici când am treabă”, a dezvăluit Otilia Bilonera în cadrul unui podcast.

Mai mult, artista a povestit și cum l-a cunoscut pe bărbatul care încearcă să o cucerească.

„El are o plajă, am avut un concert la el, așa ne-am cunoscut”, a mai spus cântăreața.

Otilia Bilionera a avut nevoie de un psihiatru

Fosta concurentă a competiției sportive „Survivor România” a trecut prin momente grele, după ce a aflat că fostul său impresar a lăsat-o baltă. Deși are o carieră impecabilă și s-a bucurat de un succes colosal, vedeta nu a primit mai nimic din partea impresarului său, motiv pentru care a decis că este momentul să încheie contractul cu acesta.

Totuși, șocul unei asemenea vești i-a provocat multe probleme Otiliei. Astfel, artista a apelat la ajutorul unui medic psihiatru pentru a putea depăși această perioadă destul de dificilă din viața sa. Potrivit declarațiilor făcute de către vedetă, urmează un tratament anti-depresiv, la recomandarea specialistului.