Otilia Bilionera a recunoscut că a făcut operații estetice. Incredibil ce sume cheltuie cântăreața ca să arate astfel

Cântăreața recunoscută internațional pentru piesa „Bilionera”, Otilia (29 de ani) a dezvăluit la ce operații estetice și intervenții a recurs. Artista a apelat și la alte proceduri și intervenții de înfrumusețare.

Otilia Brumă, cunoscută de fanii săi sub numele de Otilia Bilionera, a mărturisit că aspectul său fără de cusur nu este chiar 100% natural. După cum a spus chiar ea în cadrul unei emisiuni TV, cântăreața a ales să-și facă implant mamar în Turcia.

Nu doar silicoanele sunt bifate pe lista intervențiilor făcute de fosta concurentă de la Survivor România. Vedeta a făcut și injecții cu botox, atât pe frunte, cât și la ochi. Tot în zona feței, a spus că și-a făcut micropigmentare atât pentru buze, sprâncene, cât și pentru pleoapele superioare și inferioare.

„Implanturi, 3.000 de euro, în Turcia. Anual îmi fac două mezoterapii, 300 de euro e una, și un botox pe frunte și la ochi, în jur de 300-400 de euro. De patru ani fac. Buzele mele sunt naturale. Atât”, a spus Otilia Bilionera. (CITEȘTE ȘI: Otilia Bilionera s-a luptat cu depresia mai bine de un an. Care a fost cauza)

Otilia Bilionera, despre Survivor România: „Acolo m-am ales cu ulcer”

După ce a plecat din competiția Survivor România 2022, cântăreața a dezvăluit că a făcut ulcer pentru că lua antibiotice fără să mănânce. artista s-a ales și cu probleme la ovare, ca urmare a friguilui din junglă.

„Eu încă mă refac. Nu știu cum am putut să mă îmbolnăvesc atât de urât. Dar îmi revin. Sunt din ce în ce mai bine. Țin regim, iau tratament. Nu mă mai doare stomacul atât de tare. Nu mai am grețurile alea. E spre bine. Sunt acasă și pot să mă îngrijesc corespunzător. În afară de infecţia urinară cu care, practic, am plecat în competiţie, acolo m-am ales cu ulcer de la antibioticele luate pe stomacul gol şi cu ceva probleme cu ovarele din cauza frigului pe care îl înduram în timpul nopţii”, a spus Otilia Bilionera. (CITEȘTE ȘI: De ce boală suferă Otilia Bilionera după ce s-a întors de la Survivor România: „Am probleme mele pe care le-am făcut acolo”)