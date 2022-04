Otilia Bilionera s-a luptat cu depresia mai bine de un an. Care a fost cauza

Otilia Bilionera este una dintre cele mai îndrăgiste artiste din România. Deşi are o viaţă la care mulţi nici nu visează, în cadrul unui interviu recent, cântăreaţa a recunoscut că a trecut de-a lungul timpului şi prin momente dificile. Iată ce declaraţii emoţionante a făcut.

Otilia Bilionera are o viaţă parcă desprinsă din filme. Vedeta se bucură în prezent de succes şi iubirea celor care o urmăresc, însă nu întotdeauna lucrurile au stat aşa.

Vedeta a recunoscut că a avut și perioade grele, dar peste care din fericire a trecut. Într-un interviu acordat viva.ro, Otilia şi-a deschis sufletul și a recunoscut că a suferit de depresie.

„Depresia mea a fost legată și de fostul management, de faptul că munceam mult și nu câștigam pe măsura efortului depus. Aveam probleme de sănătate din cauza stresului, a deplasărilor, a răcelilor pe care nu apucam să le tratez și din cauza relației în care mă aflam atunci, care nu mă făcea fericită. Toate astea au dus la o depresie care a durat un an de zile. Am urmat tratament antidepresiv și am făcut șapte luni de terapie, iar acum – mulțumesc lui Dumnezeu! – sunt bine, am reușit să depășesc acel moment. Le recomand celor care trec prin astfel de momente să apeleze la medicul specialist”, a spus aceasta.

CITEŞTE ŞI: ABIA ACUM S-A AFLAT! CE FĂCEA OTILIA BILIONERA, PE ASCUNS, LA SURVIVOR ROMÂNIA: ”DACĂ MĂ VEDEAU COLEGII, MĂ ÎMPUȘCAU”

În acelaşi timp, vedeta a mărturisit faptul că a suferit şi cauza prejudecăților celor din jur.

„Întotdeauna m-am lovit de prejudecăților celor din jur. Uneori, e bine să lași oamenii să creadă ce vor despre tine. Din punctul ăsta de vedere, nu am nevoie să demonstrez nimic nimănui”, a declarat Otilia.

Otilia Bilionera: ”Încă mă refac după Survivor”

Deși a trecut mult timp de când Otilia a plecat din Republica Dominicană, artista susține că încă este bolnavă și s-a ales cu ulcer și cistită, pe timpul emisiunii.

„Încă mă refac după Survivor. A trecut o lună și încă am problemele mele, pe care le-am făcut acolo. Toată lumea crede că am venit cu ele de acasă, dar eu m-am îmbolnăvit acolo. Am făcut ulcer la Survivor. Sunt nevoită să țin regim și să iau pastile.

Am slăbit și m-am îngrășat la loc. Acum am aceeași greutate pe care o aveam înainte de Survivor. Din cauza ulcerului am fost nevoită să mănânc trei mese pe zi și două gustări, lucru pe care eu nu îl făceam.

Simt nevoia să ronțăi ceva tot timpul pentru că mă roade stomacul, așa că am pus totul la loc într-o lună. Ba chiar, cred că am un kilogram peste pentru că am tot timpul senzația că trebuie să mănânc sau să mă gândesc ce mănânc peste două ore, am rămas așa cu niște sechele”, a declarat Otilia, în timpul interviului.

Sursă foto: Instagram